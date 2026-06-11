AI wspiera pracowników, ale zaczyna też ich wypierać

Już trzech na czterech pracowników liniowych (frontline employees) na świecie codziennie lub kilka razy w w tygodniu korzysta z pomocy AI, w tym zwłaszcza agentów AI. To prawie o połowę więcej niż w ubiegłym roku – dowodzi najnowszy raport firmy doradczej BCG.

Podsumowuje on wyniki tegorocznej edycji globalnego badania „AI at Work”, które objęło ponad 11,7 tys. pracowników pierwszej linii i menedżerów dużych firm na świecie (niestety, bez Polski) i potwierdza, że generatywna sztuczna inteligencja nie tylko jest już zintegrowana z ich pracą, ale przynosi też wymierne korzyści swoim użytkownikom. W tym podkreślane przez ponad dwie trzecie z nich większe zadowolenie z pracy.