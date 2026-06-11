Gospodarka
Notowania
Reklama

AI wspiera pracowników, ale zaczyna też ich wypierać

Coraz więcej firm traktuje narzędzia GenAI jako stały element codziennej pracy. Wiele z nich przewiduje też, że rozwój AI będzie ograniczał ich potrzeby kadrowe.

Publikacja: 11.06.2026 06:00

AI wspiera pracowników, ale zaczyna też ich wypierać

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Już trzech na czterech pracowników liniowych (frontline employees) na świecie codziennie lub kilka razy w w tygodniu korzysta z pomocy AI, w tym zwłaszcza agentów AI. To prawie o połowę więcej niż w ubiegłym roku – dowodzi najnowszy raport firmy doradczej BCG.

Podsumowuje on wyniki tegorocznej edycji globalnego badania „AI at Work”, które objęło ponad 11,7 tys. pracowników pierwszej linii i menedżerów dużych firm na świecie (niestety, bez Polski) i potwierdza, że generatywna sztuczna inteligencja nie tylko jest już zintegrowana z ich pracą, ale przynosi też wymierne korzyści swoim użytkownikom. W tym podkreślane przez ponad dwie trzecie z nich większe zadowolenie z pracy.

Pozostało jeszcze 81% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT w rocznej subskrypcji

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com oraz e-Prenumeraty Parkiet Inwestor w pakiecie z The New York Times na 12 miesięcy.

Kliknij i poznaj warunki

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama