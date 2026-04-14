Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest obecna wartość aktywów netto zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Jakie znaczenie symboliczne oraz praktyczne niesie osiągnięcie pułapu 50 mld zł?

Co przyczynia się do rozwoju programu PPK i wzrostu jego aktywów?

Jakie są prognozy dalszego wzrostu aktywów w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

PFR Portal PPK przypomniał, że jeszcze 31 grudnia 2025 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w PPK wynosiła 45,06 mld zł. Pobity we wtorek, 14 kwietnia 2026 r., pułap 50 mld zł to – w jego ocenie – symboliczna granica, której przekroczenie potwierdza dynamiczny rozwój programu i rosnące znaczenie długoterminowego oszczędzania wśród Polaków.

PFR Portal PPK przekonuje, że program PPK jest praktycznym potwierdzeniem jednej z najważniejszych zasad oszczędzania: nie trzeba odkładać dużych kwot, aby budować kapitał. Wystarczy rozpocząć regularne odkładanie środków i dać oszczędnościom czas na wzrost, ponieważ to systematyczność oraz długi horyzont inwestycyjny stanowią fundament skutecznego oszczędzania.

Tempo wzrostu PPK przyspiesza. Aktywa przekroczyły 50 mld zł

Zdaniem PFR Portal PPK, przekroczenie poziomu 50 mld zł aktywów netto to nie tylko kolejny rekord, ale również wyraźny sygnał rosnącego zaufania do PPK jako narzędzia długoterminowego oszczędzania. Wyniki funduszy PPK oraz skala zgromadzonych środków pokazują, że coraz więcej osób traktuje program jako realną inwestycję w swoją przyszłość i sposób na budowanie bezpieczeństwa finansowego.

– Mimo przejściowych wahań rynkowych, wartość aktywów PPK konsekwentnie odrabia spadki, wraca do wcześniejszych poziomów i osiąga nowe rekordy. Wzrost aktywów to efekt nie tylko napływu nowych uczestników do programu, lecz także konsekwentnego i skutecznego działania instytucji finansowych, które pomnażają wartość środków, automatycznie dostosowując poziom ryzyka do wieku oszczędzającego. Dzięki temu, PPK łączy prostotę z długoterminowym bezpieczeństwem inwestowania – uczestnik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, a jego oszczędności pracują w modelu dopasowanym do etapu życia – skomentował Mariusz Jaszczyk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, instytucji nadzorującej funkcjonowanie programu PPK.

– 50 mld zł to nie tylko zapis w tabeli. To realne środki milionów osób i spokojniejsza przyszłość uczestników programu. Od startu w 2019 r., PPK przeszły długą drogę – od zera do poziomu, który mamy dziś, a który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się bardzo ambitnym celem – oceniła Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK. – Wynik, z którego cieszą się dziś uczestnicy programu, to efekt edukacji, rosnącej świadomości społecznej oraz zwiększającej się liczby uczestników. To także rezultat regularnych i konsekwentnych wpłat oraz profesjonalizmu i zaangażowania instytucji finansowych – dodała.

W ocenie nadzorców PPK, 50 mld zł aktywów robi wrażenie, ale w rozwoju programu to wciąż ważny etap, a nie punkt docelowy. Wskazują, że od początku 2026 r. aktywa netto PPK wzrosły o 4,95 mld zł, a w ujęciu rok do roku – o 42,7 proc.

– W PPK, które są programem długoterminowego oszczędzania, ogromne znaczenie ma czas, ponieważ działa na korzyść uczestników. Im dłużej środki pracują, tym większy potencjał budowania wartości w przyszłości – podkreślają.

Wynikom PPK pomogła niewątpliwie doroczna wypłata dopłat rocznych od państwa. Do 15 kwietnia, na rachunki 2,4 mln uczestników PPK miały trafić dopłaty roczne za 2025 r. Łączna wartość tych środków to 572,7 mln zł, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Kiedy PPK pobiją kolejne granice? Prognozy dla aktywów i uczestników

– Kolejna granica w Pracowniczych Planach Kapitałowych została przekroczona. Aktywa mają wartość o niemal 5 mld zł wyższą niż na koniec 2025 r. Po słabszym marcu, kwiecień jest już znacznie lepszy dla PPK – skomentował dla nas Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll.

W jego ocenie, jeszcze w 2026 r. wartość aktywów PPK może zbliżyć się do 60 mld zł, a nawet przekroczyć tę granicę – przy założeniu, że sytuacja na giełdzie i rynkach finansowych będzie sprzyjająca.

– Sukcesem PPK są jednak nie tylko aktywa czy liczba uczestników, ale również to, że wiele osób, także młodych, zaczęło myśleć o emeryturze, oszczędzając w PPK albo w innych programach, np. IKE, IKZE lub OIPE – uważa Oskar Sobolewski.