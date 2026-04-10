Indeks cen wydatków konsumpcyjnych wzrósł o 0,4 proc. po niekorygowanym wzroście o 0,3 proc. w styczniu, poinformowało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters prognozowali wzrost indeksu cen PCE o 0,4 proc.

W ciągu 12 miesięcy do lutego inflacja PCE wzrosła o 2,8 proc. po tym, jak w styczniu wzrosła o tę samą wartość.

BEA nadal nadrabia zaległości w publikacji danych po opóźnieniach spowodowanych ubiegłorocznym zawieszeniem działalności rządu. Inflacja była już wysoka przed wojną, głównie z powodu ceł importowych wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa.

Bazowa inflacja PCE rośnie 3 proc. rok do roku

Wojna USA i Izraela z Iranem spowodowała wzrost światowych cen ropy naftowej i wzrost średniej krajowej ceny detalicznej benzyny powyżej 4 dolarów za galon po raz pierwszy od ponad trzech lat.

Ekonomiści spodziewają się, że skutki inflacyjne konfliktu, który rozpoczął się pod koniec lutego, będą bardziej widoczne w danych za marzec. We wtorek Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni pod warunkiem ponownego otwarcia przez Teheran zablokowanej Cieśniny Ormuz, co wpłynęło również na dostawy nawozów i innych towarów. Oczekuje się, że zakłócenia spowodują wzrost cen żywności.

Po wyłączeniu zmiennych składników żywności i energii, indeks cen PCE wzrósł w lutym o 0,4 proc., rosnąc o tę samą wartość trzeci miesiąc z rzędu. W ciągu 12 miesięcy do lutego tzw. bazowa inflacja PCE wzrosła o 3,0 proc. po wzroście o 3,1 proc. w styczniu.

Spowolnienie rocznej bazowej inflacji PCE odzwierciedlało wypadnięcie wysokich odczytów z ubiegłego roku z obliczeń.

Cel inflacyjny Fed to 2 proc.

Amerykański bank centralny śledzi wskaźniki cen PCE w celu osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. Ekonomiści twierdzą, że miesięczna inflacja PCE musi rosnąć o 0,2 proc. przez dłuższy czas, aby inflacja powróciła do celu. Protokół z posiedzenia Fed z 17-18 marca, opublikowany w środę, pokazał, że rosnąca grupa decydentów Rezerwy Federalnej uważała w zeszłym miesiącu, że podwyżki stóp procentowych mogą być konieczne w celu przeciwdziałania inflacji. Wykazano również, że „uczestnicy zauważyli, iż przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie prawdopodobnie doprowadzi do bardziej długotrwałych wzrostów cen energii, a te wyższe koszty nakładów najprawdopodobniej przełożą się na inflację bazową”.

Fed pozostawił swoją referencyjną stopę procentową overnight w przedziale 3,50 proc.-3,75 proc. Prawdopodobieństwo obniżki stóp w tym roku znacznie zmalało.

Wysokie ceny odpowiadały za część wzrostu wydatków w lutym. Wydatki konsumpcyjne, które odpowiadają za ponad dwie trzecie aktywności gospodarczej, wzrosły o 0,5 proc. po wzroście o 0,3 proc. w styczniu. Ekonomiści prognozowali wzrost wydatków o 0,5 proc.

Droga benzyna może odciągnąć wydatki od innych kategorii, chociaż wysokie zwroty podatków w tym roku mogą zapewnić gospodarstwom domowym o niższych dochodach pewną poduszkę finansową. Wojna zmyła około 3,2 biliona dolarów z rynku akcji w marcu, co może zmusić gospodarstwa domowe o wyższych dochodach do ograniczenia wydatków. To one były głównymi motorami napędowymi wydatków i całej gospodarki.

Rynek nie oczekuje redukcji stóp Fed w tym roku

Rynek oczekuje, że roczna dynamika PCE będzie w okolicach 2,8-2,9 proc. w najbliższych odczytach. Dla core PCE (bazowego) prognozy krótkoterminowe to ok. 2,9-3,1 proc. r/r. Czyli inflacja mierzona PCE wciąż jest powyżej celu Fed (2 proc.) i spada bardzo powoli.

Według najnowszych projekcji Rezerwy Federalnej PCE wyniesie na koniec roku ok. 2,7 proc. r/r, tak jak core PCE. To rewizja w górę względem wcześniejszych prognoz (2,4-2,5 proc.).

Rynek widzi w krótkim terminie podwyższoną inflację – w ciągu dwóch lat nawet ok. 3,3 proc. Roczne swapy inflacyjne wynoszą ok. 3 proc., a konsumenckie oczekiwania (NY Fed) ok. 3,4 proc. na rok.

W długim terminie przewidywany jest powrót blisko celu Fed: 10-letnia inflacja oczekiwana (breakeven) ma wynieść 2,3-2,4 proc.

Rynek nie liczy na szybkie obniżki stóp. Wycenia maksymalnie jedną obniżkę w 2026 roku a część scenariuszy zakłada brak cięć w ogóle.