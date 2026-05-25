Debiut SpaceX planowany jest na 12 czerwca. Brokerzy udostępnili już możliwość zapisu na akcje dla inwestorów. Czy można jednak już nimi handlować? Okazuje się, że tak. Wielu brokerów znanych głównie z rynku kryptowalut oferuje obecnie handel stokenizowanymi „akcjami”, a także kontraktami terminowymi opartymi na „akcjach”. Nie kupujemy tutaj realnych akcji wraz ze wszystkimi prawami udziałowca, a jedynie otwieramy zakład dotyczący zachowania kursu danego instrumentu. Co ciekawe, inwestorzy mogą również grać na spadki z wykorzystaniem kontraktów terminowych. Niewątpliwie taka forma spekulacji jest czymś nowym dla szerokiego grona odbiorców i najprawdopodobniej to dopiero początek większych zmian. O tokenizacji akcji mówi się już od dawna, ale dopiero teraz można zauważyć wyraźne przyspieszenie tego trendu.

Giełdy kryptowalut rozpoczęły w tym roku cichą kampanię podkradania części rynku tradycyjnym giełdom i brokerom. Oferują już setki instrumentów, w tym akcje, indeksy czy surowce. Chcesz kupić platynę o 19:00 w sobotę? Żaden problem. Rynek działa praktycznie przez całą dobę, co dla wielu inwestorów stanowi ogromną przewagę nad klasycznymi giełdami. Co równie istotne, koszty transakcyjne pozostają bardzo niskie, a dostęp do rynku jest wyjątkowo prosty nawet dla początkujących użytkowników. Oczywiście wciąż nie jest to odpowiednio uregulowany segment rynku finansowego, dlatego ryzyko pozostaje wysokie. Mimo to trudno przejść obok tego zjawiska obojętnie.