Słabnący przemysł pozbywa się pracowników

Spadek zamówień z fabryk samochodów pogarsza kondycję nastawionej na eksport polskiej branży motoryzacyjnej. Sektor odpowiedzialny za blisko 7 proc. polskiego PKB i dający pracę blisko 200 tys. osób coraz mocniej tnie zatrudnienie. Złe perspektywy pokazuje najnowszy raport EuroMotoBarometr firmy Exact x Forestall: wynika z niego, że 37 proc. firm sektora automotive w Polsce przewiduje spadek zatrudnienia w najbliższych 12 miesiącach. To więcej niż w poprzednim badaniu, kiedy redukcje zapowiadało 32 proc. przedsiębiorstw. W rezultacie Polska, obok Słowacji, w której spadku zatrudnienia spodziewa się 48 proc. respondentów, należy dziś do najbardziej pesymistycznych rynków w Europie. Dla porównania, w Hiszpanii spadek zatrudnienia przewiduje 24 proc. przedsiębiorstw, na Węgrzech 21 proc., w Belgii 19 proc., w Czechach 18 proc., w Niemczech 17 proc., w Rumunii i Turcji po 16 proc., we Francji 15 proc., a w Portugalii jedynie 6 proc.