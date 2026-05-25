Od roku notowania dostawcy maszyn i urządzeń górniczych są w trendzie spadkowym. Cena akcji porusza się poniżej linii średnich z 50 i 200 sesji. Ta szybsza stanowi najbliższy opór (obecnie 2,95 zł) i skutecznie zatrzymała dwie ostatnie korekty wzrostowe.

W minionym tygodniu kurs przełamał średnioterminowe wsparcie 2,9 zł i pogłębił dołek trendu do poziomu 2,50 zł. W ruch spadkowy wpisał się raport za I kwartał. Przychody spadły rok do roku o 72 proc. do 9,5 mln zł i spółka była netto pod kreską, notując stratę 5,7 mln zł, wobec 7 mln zł zysku rok wcześniej.

DataWalk przy technicznej granicy hossy

Kurs akcji analitycznej spółki od dwóch lat porusza się w szerokim kanale wzrostowym. W trendzie pojawiają się silne korekty, sięgające technicznej granicy hossy, czyli średniej z 200 sesji. Obecnie mamy do czynienia z tego typu schłodzeniem. W minionym tygodniu cena naruszyła granicę, a więc znalazła się w newralgicznym miejscu. Podaży sprzyjał komunikat, że na walnym zgromadzeniu 23 czerwca będzie głosowanie nad emisją do 750 tys. akcji Ponadto w piątek spółka pokazała raport za I kwartał, w tym 41 mln zł straty netto i –14 mln zł przepływów operacyjnych. Przebicie granicy zwiększy ryzyko wyjścia dołem z kanału.

Unimot pod presją podatków

Kurs akcji paliwowej spółki porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W minionym tygodniu doszło do korekty. Cena schłodziła się o blisko 7 proc., kurs naruszył linię średniej z 50 sesji, a na MACD pojawił się sygnał zwrotu. Pretekstem do wyprzedaży mógł być projekt podatku od nadmiarowych zysków. Jak wynika z szacunków Michała Kozaka, analityka Trigonu DM, przedstawiony projekt może oznaczać dla spółki 60–200 mln zł dodatkowego podatku (zysk brutto w 2025 r. 18,56 mln zł). Jeśli cena przełamie wspomnianą średnią, kolejnym wsparciem jest granica hossy, przebiegająca obecnie na poziomie 140 zł.

