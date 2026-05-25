Patentus pogłębił dołek trendu

Foto: Parkiet

Od roku notowania dostawcy maszyn i urządzeń górniczych są w trendzie spadkowym. Cena akcji porusza się poniżej linii średnich z 50 i 200 sesji. Ta szybsza stanowi najbliższy opór (obecnie 2,95 zł) i skutecznie zatrzymała dwie ostatnie korekty wzrostowe.

Reklama Reklama

W minionym tygodniu kurs przełamał średnioterminowe wsparcie 2,9 zł i pogłębił dołek trendu do poziomu 2,50 zł. W ruch spadkowy wpisał się raport za I kwartał. Przychody spadły rok do roku o 72 proc. do 9,5 mln zł i spółka była netto pod kreską, notując stratę 5,7 mln zł, wobec 7 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj więcej Byki i niedźwiedzie tygodnia Warszawski parkiet wraca na właściwe tory Trzeci tydzień maja na GPW upłynął pod znakiem przewagi byków. Najlepszym dowodem tej przewagi był nowy rekord historyczny ustanowiony przez indeks...

DataWalk przy technicznej granicy hossy

Foto: Parkiet

Kurs akcji analitycznej spółki od dwóch lat porusza się w szerokim kanale wzrostowym. W trendzie pojawiają się silne korekty, sięgające technicznej granicy hossy, czyli średniej z 200 sesji. Obecnie mamy do czynienia z tego typu schłodzeniem. W minionym tygodniu cena naruszyła granicę, a więc znalazła się w newralgicznym miejscu. Podaży sprzyjał komunikat, że na walnym zgromadzeniu 23 czerwca będzie głosowanie nad emisją do 750 tys. akcji Ponadto w piątek spółka pokazała raport za I kwartał, w tym 41 mln zł straty netto i –14 mln zł przepływów operacyjnych. Przebicie granicy zwiększy ryzyko wyjścia dołem z kanału.

Unimot pod presją podatków

Foto: Parkiet

Kurs akcji paliwowej spółki porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W minionym tygodniu doszło do korekty. Cena schłodziła się o blisko 7 proc., kurs naruszył linię średniej z 50 sesji, a na MACD pojawił się sygnał zwrotu. Pretekstem do wyprzedaży mógł być projekt podatku od nadmiarowych zysków. Jak wynika z szacunków Michała Kozaka, analityka Trigonu DM, przedstawiony projekt może oznaczać dla spółki 60–200 mln zł dodatkowego podatku (zysk brutto w 2025 r. 18,56 mln zł). Jeśli cena przełamie wspomnianą średnią, kolejnym wsparciem jest granica hossy, przebiegająca obecnie na poziomie 140 zł.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite