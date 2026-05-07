Głównym powodem, dla którego amerykańscy kierowcy płacą więcej za paliwo, jest globalny kryzys energetyczny wywołany wojną w Iranie. Cena ropy naftowej, głównego składnika benzyny, rośnie od prawie dwóch miesięcy, ponieważ Cieśnina Ormuz, wąski przesmyk w Zatoce Perskiej, przez który zazwyczaj przepływa jedna piąta światowej ropy naftowej, została skutecznie zamknięta, a tankowce utknęły tam, nie mogąc dostarczyć ropy.

Wielu kierowców było pełnych nadziei w połowie kwietnia, pośród sygnałów, że konflikt może się zakończyć, a ceny benzyny spadały codziennie przez prawie dwa tygodnie.

– Po ogłoszeniu początkowego zawieszenia broni panował pewien optymizm, że to naprawdę może być początek końca konfliktu – powiedział Rob Smith, dyrektor ds. globalnego handlu detalicznego paliwami w S&P Global Energy. – W związku z tym ceny ropy naftowej odpowiednio spadły, wzrosły również ceny spot benzyny i tak dalej… sprzedawcy detaliczni również obniżyli ceny.

Jednak w miarę trwania wojny ceny benzyny zmieniły kurs i znów zaczęły rosnąć.

– Istnieje fundamentalny niedobór, który będzie istniał globalnie lub fundamentalna walka o zaspokojenie tego popytu, co doprowadzi do wzrostu cen – powiedział Smith. – Niezależnie od tego, co mówi rząd czy co myśli jakikolwiek rynkowy ekspert, każdego dnia, gdy Cieśnina Ormuz jest zamknięta, na ceny wywierana jest prawdziwa presja wzrostowa.

Średnia cena galona benzyny w Stanach Zjednoczonych rośnie we wszystkich 50 stanach, powiedział Patrick De Haan, szef działu analiz naftowych w GasBuddy, aplikacji śledzącej ceny benzyny dla kierowców.

– Ceny benzyny wzrosły w każdym stanie w ciągu ostatniego tygodnia, a jedne z największych i najszybszych wzrostów skoncentrowały się w regionie Wielkich Jezior, gdzie stany takie jak Michigan, Indiana, Ohio i Illinois odnotowały gwałtowne wzrosty, podczas gdy Wisconsin odnotowało bardziej umiarkowane wzrosty – stwierdził De Haan.

– Jednocześnie ceny oleju napędowego wzrosły do ​​nowych rekordów w niektórych częściach regionu, a w niektórych obszarach osiągnęły poziom 6 dolarów za galon – dodał.

Kto ustala ceny benzyny

Właściciele stacji benzynowych ustalają ceny na stacjach benzynowych, ale na ich wysokość wpływa wiele czynników.

Amerykański Instytut Naftowy (American Petroleum Institute), który lobbuje na rzecz przemysłu gazu ziemnego i ropy naftowej, napisał w poście na swojej stronie internetowej, że „ceny benzyny odzwierciedlają koszty w całym łańcuchu dostaw paliwa – od wydobycia ropy naftowej, przez rafinację, dystrybucję, po sprzedaż detaliczną”.

„Najważniejszym czynnikiem jest cena ropy naftowej, która jest przedmiotem obrotu na rynkach globalnych” – stwierdziła organizacja. „Koszty rafinacji, wydatki na dystrybucję i marketing, a także podatki federalne i stanowe również wpływają na cenę, jaką kierowcy ostatecznie płacą na stacjach benzynowych”.

Głównym składnikiem kosztu benzyny jest cena baryłki ropy naftowej. Według Agencji Informacji Energetycznej (EIA) w Stanach Zjednoczonych ceny ropy naftowej stanowiły około 51 proc. ceny galona benzyny w 2025 roku.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem cen ropy naftowej, ceny benzyny zazwyczaj rosną. Mniej ropy na rynku oznacza wyższe ceny ropy i benzyny. A faktyczne zamknięcie Cieśniny Ormuz spowodowało największe zakłócenia w dostawach w historii rynków naftowych, według Międzynarodowej Agencji Energii, podnosząc ceny ropy do 112 USD za baryłkę na początku kwietnia.

Bob Kleinberg z Centrum Globalnej Polityki Energetycznej Uniwersytetu Columbia porównał średnią cenę galona benzyny w USA z ceną baryłki ropy WTI, będącej amerykańską referencyjną ropą naftową, w ciągu ostatnich kilku tygodni i stwierdził, że zmiany cen były generalnie zbliżone.

– Nie ma tu wielkiej tajemnicy – powiedział. – Nie jest to dokładnie proporcjonalne, ale kształt krzywych podąża za tym samym wzorcem i to z bardzo niewielkim opóźnieniem.

Podatki federalne i stanowe stanowiły około 17 proc. ceny ropy, koszty rafinacji i zyski – 14 proc., a dystrybucja i marketing – 17 proc., podała EIA. W niektórych stanach, takich jak Kalifornia, wyższe podatki i koszty rafinacji powodują, że cena benzyny znacznie przekracza średnią krajową.

Trump spodziewa się szybkiego spadku cen benzyny po wojnie z Iranem

Podczas konferencji prasowej 4 maja Trump powiedział, że spodziewa się „znacznego” spadku cen benzyny po zakończeniu wojny z Iranem.

– Widzę, że ceny spadną bardzo znacząco, kiedy to się skończy, myślę, że bardzo szybko, do poziomów, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy, ponieważ jest mnóstwo energii, statki na całym świecie są nią załadowane – powiedział Trump. – Nie mogą z nią wiele zrobić, bo porwało ich jakieś wyjątkowo złe miejsce. Ale my się tym zajmiemy.

Wcześniej, 1 maja, Trump powiedział, że ceny benzyny „spadną, jak tylko ta wojna się skończy”.

Według AAA, 5 maja średnia cena benzyny w USA wzrosła do 4,48 USD z 4,18 USD w poprzednim tygodniu. AAA podało, że Kalifornia miała najwyższe ceny benzyny w USA, gdzie kierowcy płacili nawet 6,13 USD w tym samym dniu. Najniższe ceny odnotowano w Oklahomie, gdzie średnia cena wyniosła 3,9 USD w tym samym dniu.

Dlaczego amerykańskie firmy naftowe nie wydobywają więcej ropy?

Skoki cen ropy naftowej i gazu przyprawiają o ból głowy konsumentów tankujących samochody lub płacących za droższe dostawy, ale amerykańskie firmy naftowe i gazowe obserwują nieoczekiwane zyski. Może się to wydawać zachętą do zwiększenia wydobycia, ale wnioski wyciągnięte z poprzednich nadwyżek ropy naftowej i przeszkód geologicznych utrudniających dalsze wydobycie – nie wspominając o trwającej niepewności – przedstawiają bardziej złożoną historię – pisze Stephanie Pappas na portalu scientificamerican.com.

W dłuższej perspektywie nie należy spodziewać się gwałtownego wzrostu liczby nowych odwiertów w USA. – Firmy naftowe zazwyczaj nie reagują na warunki ekonomiczne wynikające z polityki, która może mieć charakter tymczasowy – mówi Patrick De Haan. Osiągnięcie pełnej produkcji z nowego odwiertu zajmuje sześć miesięcy lub dłużej, więc producenci podejmujący takie decyzje muszą zastanowić się nad kosztami paliwa w kolejnych miesiącach. Rynki kontraktów terminowych na ropę naftową prognozują obecnie, że do października ropa West Texas Intermediate będzie kosztować mniej niż 90 USDza baryłkę, w porównaniu z ponad 105 USD za baryłkę obecnie. Jednak Bank Światowy i Barclays podniosły swoje prognozy cen benzyny na resztę roku. – Im dłużej to trwa, tym gorzej będzie – mówi Brandon Davis, założyciel AFE Leaks, firmy konsultingowej monitorującej koszty kapitałowe w sektorze ropy i gazu. Uważa, że rynki są nadmiernie optymistyczne co do rychłego ponownego otwarcia Cieśniny. Według niego ceny powinny być jeszcze wyższe niż obecnie.

Zwiększenie produkcji również nie zrekompensuje obecnego niedoboru. Znaczna część krajowej produkcji łupków została już wykorzystana, pozostawiając mniej produktywne i ekonomiczne złoża. Całkowita produkcja w USA wynosi około 13,6 miliona baryłek ropy dziennie, w porównaniu z 20 milionami baryłek dziennie uwięzionymi przez wojnę z Iranem.

Jak dotąd, duże firmy, takie jak ExxonMobil i Chevron, nadal trzymają się swoich planów wierceń sprzed wojny amerykańsko-irańskiej, jak wynika z ostatnich oświadczeń dyrektorów. Jednak mniejsi prywatni producenci zaczynają rozważać przyspieszenie wierceń, mówi Davis. Na przykład, Continental Resources z siedzibą w Oklahoma City ogłosił w kwietniu, że zamierza zwiększyć liczbę platform wiertniczych. W poniedziałek Diamondback Energy, działający w Teksasie i Nowym Meksyku, zobowiązał się do wydobycia o 3 proc. więcej ropy niż planowano wcześniej w tym roku.