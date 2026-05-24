W marcu wartość nowych i renegocjowanych depozytów powyżej jednego do trzech miesięcy – czyli głównie trzymiesięcznych – wyniosła niemal 61,5 mld zł. Najważniejsze dla decydujących się na taką lokatę jest krótki okres, stałe oprocentowanie i – co jest znakiem czasów – możliwość łatwego przenoszenia pieniędzy między promocjami banków, ofertami dla nowych klientów lub dla „nowych środków”. Stąd popularność lokat promocyjnych z oprocentowaniem 5-7 proc. Tu jednak problemem jest powiązanie z kontem osobistym przy częstym wymogu aktywnego z niego korzystania, a także fakt, że są to często produkty dla nowych klientów banków.

Wybór lokat na 2-3 miesiące świadczy o tym, że klienci liczą na możliwość szybkiego reagowania na nowe promocje lub zmianę oprocentowania. To także efekt dużej konkurencji między bankami, które często oferują wysokie stawki tylko przez krótki czas i głównie dla nowych środków. Polacy rzadziej zakładają lokaty na okres 6-12 miesięcy. Bardzo mało osób wybiera depozyty powyżej roku, zapewne licząc się z obniżkami stóp NBP. Chociaż teraz może to nie być dobra strategia. Według danych GUS inflacja w kwietniu wyniosła 3,2 proc. – Presja cenowa może stopniowo pojawiać się w kolejnych kategoriach, od transportu i żywności po usługi. W naszej ocenie w kolejnych miesiącach inflacja może wzrosnąć powyżej 4 proc. – przewiduje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu. Jak podkreśla, dla RPP oznacza to jednak brak przestrzeni do obniżek stóp procentowych w tym roku. – Jeśli ropa pozostanie droga, a wzrost kosztów zacznie mocniej przenikać do cen, w drugiej połowie roku coraz bardziej prawdopodobna stanie się dyskusja o podwyżkach stóp procentowych – przewiduje.

Polacy nadal wolą oszczędzać niż inwestować

Rząd chce zachęcić Polaków do inwestowania, likwidując podatek Belki na Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Problem w tym, że dla wielu osób największą barierą nie są dziś podatki, lecz – jak wskazuje najnowsze badanie firmy Tavex – brak potrzeby, wiedzy lub nadwyżek finansowych. W 2025 r. oszczędności zgromadziło 60 proc. Polaków, ale tylko 39 proc. zdecydowało się je zainwestować. Oznacza to, że duża część osób zatrzymuje się na etapie gromadzenia kapitału, nie podejmując kolejnego kroku, jakim jest jego pomnażanie.

Powody są przy tym bardzo konkretne. Najczęściej wskazywane to inne bieżące wydatki (23 proc.), brak potrzeby inwestowania (23 proc.) oraz niewystarczające oszczędności (19 proc.). To pokazuje, że bariera ma nie tylko charakter wiedzy, ale też percepcji i sytuacji finansowej. Największą aktywność inwestycyjną wykazują osoby w wieku 40-49 lat, co sugeruje, że decyzja o inwestowaniu pojawia się najczęściej dopiero wraz ze stabilizacją zawodową i finansową, gdy podstawowe potrzeby są już zabezpieczone.

Lokaty i konta oszczędnościowe pozostają najpopularniejsze

W rezultacie pomimo spadku oprocentowania lokaty nadal są jedną z najbardziej zaufanych form oszczędzania w Polsce. Ponad 40 proc. respondentów wskazuje je jako preferowany sposób przechowywania oszczędności.

Popularność krótkoterminowych depozytów pokazuje, że Polacy z jednej strony nadal cenią bezpieczeństwo banków, ale z drugiej nie chcą zamrażać pieniędzy w okresie niepewności gospodarczej i zmieniających się stóp procentowych. Można jednak zauważyć pewien paradoks: chcą chronić oszczędności przed inflacją, ale jednocześnie często wybierają produkty, które realnie nie pozwalają jej pokonać po odliczeniu podatku i wzrostu cen. Pokazuje to, że dla wielu osób ważniejsza od maksymalnego zysku jest stabilność i łatwy dostęp do pieniędzy.

Przykładem są konta oszczędnościowe. To alternatywa dla coraz niżej oprocentowanych lokat terminowych. A ze względu na swoje właściwości traktowane są zarówno jako miejsce na „poduszkę finansową”, ale również miejsce czasowego przechowywania pieniędzy potrzebnych w perspektywie kilku miesięcy. W klasyfikacji NBP konta oszczędnościowe zaliczane są do depozytów bieżących. Banki traktują je również jako zabezpieczenie kredytów długoterminowych.

Ciekawym trendem jest popularność tzw. „rotowania promocji”, czyli przenoszenia pieniędzy między bankami co kilka miesięcy, aby utrzymać wysokie oprocentowanie. Wynika to z faktu, że standardowe stawki na kontach oszczędnościowych są zwykle bardzo niskie, a atrakcyjne warunki dotyczą głównie nowych klientów lub nowych środków. I przenoszeniu środków nie przeszkadza fakt, że w niektórych bankach promocyjne stawki obejmują środki o relatywnie niewielkiej wartości.

Najwyższą stawkę – 7 proc. – oferuje obecnie BOŚ Bank. Ale Rachunek Cyfrowy Zysk umożliwia to tylko nowym klientom i to zaledwie do kwoty 15 tys. zł – i to do 11 czerwca. Tymczasem ING Banku Śląskim promocja „Bonus na start” dla Otwartego Konta Oszczędnościowego z oprocentowaniem 5,5 proc. dotyczy salda do 399 999,99 zł na trzy miesiące.