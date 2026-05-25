Digital Network broni średniej 50-sesyjnej

Cena akcji przedstawiciela branży reklamy cyfrowej porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W kwietniu notowania weszły w fazę korekty, która sprowadziła kurs z 215 do 187 zł. Oscylatory MACD i RSI zdążyły się już wychłodzić, a w ostatnim czasie cena zatrzymała się tuż nad wsparciem w postaci linii średniej 50-sesyjnej.

W minionym tygodniu spółka poinformowała, że przedłużyła o trzy lata współpracę handlową z Polsat Media. To wspiera techniczny scenariusz wyjścia z korekty i kontynuacji długoterminowego trendu. Szczyt hossy jest najbliższym oporem, a wspomniana średnia wsparciem.

Inter Cars z rekordem historycznym

Od pięciu miesięcy akcje dystrybutora części samochodowych drożeją. Zwyżka zaczęła się z 535 zł, a w minionym tygodniu cena ustanowiła nowy szczyt historyczny 829 zł. Cena kontynuuje trend, a wspierają ją fundamenty. W pierwszym kwartale spółka miała 211 mln zł czystego zysku, czyli 34 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Przychody wzrosły o 13,6 proc. Spadło zadłużenie, wzrosła gotówka. Wyraźnej poprawie uległy też przepływy operacyjne. Z uwagi na krótkoterminowe wykupienie sygnalizowane przez MACD i RSI, należy liczyć się z ryzykiem korekty. Najbliższe wsparcia to 800 i 750 zł, a niżej linia średniej z 50 sesji.

Cognor próbuje wybić się z marazmu

Producent wyrobów hutniczych ma za sobą udany tydzień. Spółka znalazła się na oficjalnej liście beneficjentów programu SAFE. Ponadto raport za I kwartał okazał się pozytywną niespodzianką. Przychody wyniosły 591 mln zł wobec 543 mln zł rok wcześniej. Strata netto zmniejszyła się natomiast z blisko 14 mln zł do 1 mln zł. Na poziomie wyniku netto rezultat był znacznie lepszy od konsensusu PAP Biznes.

Kurs akcji przebił w minionym tygodniu średnią 200-sesyjną, powyżej której nie był od siedmiu miesięcy. Cena próbuje wybić się z szerokiego trendu bocznego, który trwa od trzech lat.

