Digital Network broni średniej 50-sesyjnej

Foto: Parkiet

Cena akcji przedstawiciela branży reklamy cyfrowej porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W kwietniu notowania weszły w fazę korekty, która sprowadziła kurs z 215 do 187 zł. Oscylatory MACD i RSI zdążyły się już wychłodzić, a w ostatnim czasie cena zatrzymała się tuż nad wsparciem w postaci linii średniej 50-sesyjnej.

Reklama Reklama

W minionym tygodniu spółka poinformowała, że przedłużyła o trzy lata współpracę handlową z Polsat Media. To wspiera techniczny scenariusz wyjścia z korekty i kontynuacji długoterminowego trendu. Szczyt hossy jest najbliższym oporem, a wspomniana średnia wsparciem.

Czytaj więcej Byki i niedźwiedzie tygodnia Warszawski parkiet wraca na właściwe tory Trzeci tydzień maja na GPW upłynął pod znakiem przewagi byków. Najlepszym dowodem tej przewagi był nowy rekord historyczny ustanowiony przez indeks...

Inter Cars z rekordem historycznym

Foto: Parkiet

Od pięciu miesięcy akcje dystrybutora części samochodowych drożeją. Zwyżka zaczęła się z 535 zł, a w minionym tygodniu cena ustanowiła nowy szczyt historyczny 829 zł. Cena kontynuuje trend, a wspierają ją fundamenty. W pierwszym kwartale spółka miała 211 mln zł czystego zysku, czyli 34 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Przychody wzrosły o 13,6 proc. Spadło zadłużenie, wzrosła gotówka. Wyraźnej poprawie uległy też przepływy operacyjne. Z uwagi na krótkoterminowe wykupienie sygnalizowane przez MACD i RSI, należy liczyć się z ryzykiem korekty. Najbliższe wsparcia to 800 i 750 zł, a niżej linia średniej z 50 sesji.

Cognor próbuje wybić się z marazmu

Foto: Parkiet

Producent wyrobów hutniczych ma za sobą udany tydzień. Spółka znalazła się na oficjalnej liście beneficjentów programu SAFE. Ponadto raport za I kwartał okazał się pozytywną niespodzianką. Przychody wyniosły 591 mln zł wobec 543 mln zł rok wcześniej. Strata netto zmniejszyła się natomiast z blisko 14 mln zł do 1 mln zł. Na poziomie wyniku netto rezultat był znacznie lepszy od konsensusu PAP Biznes.

Kurs akcji przebił w minionym tygodniu średnią 200-sesyjną, powyżej której nie był od siedmiu miesięcy. Cena próbuje wybić się z szerokiego trendu bocznego, który trwa od trzech lat.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite