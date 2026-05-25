Ostatni tydzień przyniósł wyraźną poprawę po technologiczno-chemicznej stronie rynku. Najmocniej rosła informatyka (+6,28 proc.), a w ścisłej czołówce znalazły się też motoryzacja (+6,17 proc.) i chemia (+5,37 proc.). Na mapie relatywnej właśnie te sektory wyglądają dziś najciekawiej, choć liderem całego układu pozostaje nadal motoryzacja: ma 69 proc. siły trendu i jako jedyna utrzymuje pozycję powyżej +1 sigma (+1,31 σ). Chemia również pokazuje 69 proc. siły trendu, ale jej pozycja jest niższa i wynosi +0,77 σ. Największą poprawę w ostatnich dniach widać jednak w informatyce, gdzie siła trendu wzrosła o 31 p.p., do +54 proc., a pozycja relatywna podniosła się do +0,93 σ, czyli najwyższego poziomu w 2026 r.

Po słabszej stronie rynku pozostają leki (-1,05 proc.), które od wielu tygodni nie potrafią wyjść z najsłabszej ćwiartki, przy -85 proc. siły trendu i pozycji -0,73 σ. Słabiej wypadło też górnictwo (-1,63 proc.), które mimo wciąż wysokiej siły trendu na poziomie +85 proc. w pozycji schodzi do -0,18 σ, co pokazuje wyraźne schłodzenie relatywne. Negatywnie wyróżnia się też energia, jako jedyny sektor pozostający poniżej -1 sigma w pozycji (-1,12 σ).

10600 pkt w zasięgu? WIG-Informatyka wyłamuje się z marazmu

Najciekawszym wykresem w tym tygodniu jest WIG-Informatyka. Indeks dynamicznie wyszedł powyżej 9 200 pkt, a jego pozycja relatywna doszła tuż pod +1 σ, osiągając tym samym najwyższe wartości w 2026 roku Jeśli więc popyt utrzyma przewagę, to realnym scenariuszem jest ruch nawet w stronę 10 600 pkt. Najbliższym wsparciem pozostaje linia trendu wzrostowego w rejonie 9 100 pkt.