Waldemar Markiewicz prezes Izby Domów Maklerskich
Powiedzmy sobie szczerze: niespodzianki nie było, bo być nie mogło. Mówisz Izba Domów Maklerskich, myślisz Waldemar Markiewicz. I nadal ta zasada obowiązuje. Walne Zgromadzenie IDM właśnie wybrało, po raz szósty z rzędu, Markiewicza na prezesa tej organizacji. Nikt zresztą nie śmiał stawać w szranki z Markiewiczem. Nikogo nie zgłoszono jako potencjalnego kontrkandydata. Kadencja prezesa IDM trwa trzy lata.
Czytaj więcej
Nadal jest bardzo dużo do zrobienia, aby rynek kapitałowy finansował innowacyjną gospodarkę. Możemy się zadowolić dotychczasowymi sukcesami, ale ta...
Walne zgromadzenie IDM to nie tylko wybór prezesa, ale także i podsumowanie 2025 r. w wykonaniu tej organizacji. Jak podkreślono „w 2025 r. największy ciężar prac przypadł na sprawy regulacyjne. IDM opracowała szereg opinii i stanowisk, a także brała udział w konsultacjach ponad 25 zmian regulacji prawnych. W 2025 roku Izba przedstawiała stanowiska i opinie w katalogu projektów krajowych i unijnych, obejmujących między innymi ustawę o kryptoaktywach, ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, zmiany AML, Retail Investment Strategy, uproszczenia FIDA, pakiet Omnibus, EMIR 3, przejście na T+1 oraz propozycje Market Integration Package. Równolegle prowadziliśmy działania regulacyjne w ramach inicjatywy SprawdzaMY. Z 14 zgłoszonych wniosków 5 zostało przyjętych do wdrożenia, 9 oczekuje na rozpatrzenie”
- Za szczególnie istotne sukcesy naszych wspólnych działań uważam wypromowanie w ramach projektu Indywidualnych Kont Inwestycyjnych (OKI), rozwiązania parasolowego jako jednej umowy z jedną instytucją, w ramach której klient ma jedno OKI, ale może korzystać z trzech elementów tego samego konta, czyli subrachunku maklerskiego do akcji i obligacji, subrachunku funduszowego do jednostek funduszy oraz subrachunku technicznego do czasowego przetrzymywania środków, a przenoszenie pieniędzy między tymi elementami jest traktowane jako operacja w ramach jednego OKI, bez utraty preferencji podatkowej i bez konieczności transferu do innej instytucji. Ponadto, za ważne uważam ograniczenie nadmiernych obowiązków sprawozdawczych firm inwestycyjnych. Dzięki naszym wysiłkom zmieniono między innymi raport PRN-01, obowiązek przekazywania pełnych sprawozdań półrocznych oraz część obowiązków dotyczących wybranych zdarzeń i awarii, a także uwzględnienie postulatów IDM w krajowych przepisach wdrażających DORA. Udało się zawęzić projektowane instrumenty nadzorcze wobec dostawców ICT do kluczowych dostawców, a prawo dostępu do systemów i danych zostało ograniczone testem niezbędności – podsumowuje Waldemar Markiewicz, prezes IDM.
Czytaj więcej
Najlepsi maklerzy w Polsce: Mateusz Choromański (Erste BM), Marcin Borciuch (ex BM PKO BP) oraz Paweł Szczepański (Trigon DM) w wyjątkowej rozmowie...
Izba koncentruje się także na działalności edukacyjnej. W 2025 r. zorganizowała 12 szkoleń. Flagowym wydarzeniem pozostaje także konferencja rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej.
Na czym teraz zamierza skupić się IDM? Jak podkreślono w komunikacie „priorytetem pozostają działania w tych obszarach regulacyjnych, biznesowych i edukacyjnych, które mają największe znaczenie dla członków Izby. Należą do nich, m.in. dalsza deregulacja, wdrożenia regulacyjne w obszarze OKI, AML, MiCA i zmian unijnych dla rynku kapitałowego, zmiany podejścia KNF w obszarze onboardingu i portfeli modelowych oraz przygotowania do T+1. IDM podejmowała również działania na rzecz ograniczania nadmiernych obciążeń regulacyjnych i sprawozdawczych, przeciwdziałania krajowym wymogom wykraczającym poza standard unijny oraz zapewnienia, aby domy maklerskie w Polsce mogły prowadzić działalność na zasadach współmiernych do skali ich ryzyka i porównywalnych z warunkami obowiązującymi w innych państwach UE. Chcemy kontynuować dialog z administracją i nadzorem z konkretnymi propozycjami legislacyjnymi oraz standardami operacyjnymi przygotowywanymi wspólnie z członkami Izby” - czytamy w piśmie IDM.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas