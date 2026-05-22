Powiedzmy sobie szczerze: niespodzianki nie było, bo być nie mogło. Mówisz Izba Domów Maklerskich, myślisz Waldemar Markiewicz. I nadal ta zasada obowiązuje. Walne Zgromadzenie IDM właśnie wybrało, po raz szósty z rzędu, Markiewicza na prezesa tej organizacji. Nikt zresztą nie śmiał stawać w szranki z Markiewiczem. Nikogo nie zgłoszono jako potencjalnego kontrkandydata. Kadencja prezesa IDM trwa trzy lata.

Markiewicz prezesem Izby Domów Maklerskich

Walne zgromadzenie IDM to nie tylko wybór prezesa, ale także i podsumowanie 2025 r. w wykonaniu tej organizacji. Jak podkreślono „w 2025 r. największy ciężar prac przypadł na sprawy regulacyjne. IDM opracowała szereg opinii i stanowisk, a także brała udział w konsultacjach ponad 25 zmian regulacji prawnych. W 2025 roku Izba przedstawiała stanowiska i opinie w katalogu projektów krajowych i unijnych, obejmujących między innymi ustawę o kryptoaktywach, ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, zmiany AML, Retail Investment Strategy, uproszczenia FIDA, pakiet Omnibus, EMIR 3, przejście na T+1 oraz propozycje Market Integration Package. Równolegle prowadziliśmy działania regulacyjne w ramach inicjatywy SprawdzaMY. Z 14 zgłoszonych wniosków 5 zostało przyjętych do wdrożenia, 9 oczekuje na rozpatrzenie”

- Za szczególnie istotne sukcesy naszych wspólnych działań uważam wypromowanie w ramach projektu Indywidualnych Kont Inwestycyjnych (OKI), rozwiązania parasolowego jako jednej umowy z jedną instytucją, w ramach której klient ma jedno OKI, ale może korzystać z trzech elementów tego samego konta, czyli subrachunku maklerskiego do akcji i obligacji, subrachunku funduszowego do jednostek funduszy oraz subrachunku technicznego do czasowego przetrzymywania środków, a przenoszenie pieniędzy między tymi elementami jest traktowane jako operacja w ramach jednego OKI, bez utraty preferencji podatkowej i bez konieczności transferu do innej instytucji. Ponadto, za ważne uważam ograniczenie nadmiernych obowiązków sprawozdawczych firm inwestycyjnych. Dzięki naszym wysiłkom zmieniono między innymi raport PRN-01, obowiązek przekazywania pełnych sprawozdań półrocznych oraz część obowiązków dotyczących wybranych zdarzeń i awarii, a także uwzględnienie postulatów IDM w krajowych przepisach wdrażających DORA. Udało się zawęzić projektowane instrumenty nadzorcze wobec dostawców ICT do kluczowych dostawców, a prawo dostępu do systemów i danych zostało ograniczone testem niezbędności – podsumowuje Waldemar Markiewicz, prezes IDM.

Izba koncentruje się także na działalności edukacyjnej. W 2025 r. zorganizowała 12 szkoleń. Flagowym wydarzeniem pozostaje także konferencja rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej.

Plany IDM na ten rok

Na czym teraz zamierza skupić się IDM? Jak podkreślono w komunikacie „priorytetem pozostają działania w tych obszarach regulacyjnych, biznesowych i edukacyjnych, które mają największe znaczenie dla członków Izby. Należą do nich, m.in. dalsza deregulacja, wdrożenia regulacyjne w obszarze OKI, AML, MiCA i zmian unijnych dla rynku kapitałowego, zmiany podejścia KNF w obszarze onboardingu i portfeli modelowych oraz przygotowania do T+1. IDM podejmowała również działania na rzecz ograniczania nadmiernych obciążeń regulacyjnych i sprawozdawczych, przeciwdziałania krajowym wymogom wykraczającym poza standard unijny oraz zapewnienia, aby domy maklerskie w Polsce mogły prowadzić działalność na zasadach współmiernych do skali ich ryzyka i porównywalnych z warunkami obowiązującymi w innych państwach UE. Chcemy kontynuować dialog z administracją i nadzorem z konkretnymi propozycjami legislacyjnymi oraz standardami operacyjnymi przygotowywanymi wspólnie z członkami Izby” - czytamy w piśmie IDM.