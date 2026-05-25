Szeroki indeks WIG zyskał w ciągu ostatnich pięciu sesji blisko 2,5 proc. i w piątkowe popołudnie do nowego rekordu historycznego brakowało nieco ponad 600 pkt. Trwa wychodzenie z krótkoterminowej korekty.

Pomagały w nim czynniki makro i geopolityczne. Apropo pierwszych – kwietniowe dane o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i wynagrodzeniach pokazały, że nasza gospodarka rozpoczęła drugi kwartał w dobrej kondycji. Apropo drugich – po informacyjnym chaosie dotyczącym rotacji wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce finalnie okazało się, że redukcji nie będzie, a być może liczba stacjonujących u nas żołnierzy zwiększy się o 5000. Tak poinformował w czwartek na Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych.

Do tego doszły też coraz odważniejsze poczynania Ukrainy na terenie Rosji – najpierw atak na Moskwę, potem na rosyjski ośrodek szkoleniowy w okupowanym obwodzie donieckim. W Zatoce Perskiej wprawdzie wciąż mamy impas, ale Donald Trump wstrzymał się na kilka dni ze wznowieniem ataków na Iran.

Zwyżki WIG odbyły się przy udziale szerokiej palety spółek. WIG20 wzrósł o ponad 2 proc., oddalił się od linii średniej z 50 sesji, a na oscylatorze MACD pojawił się sygnał zwrotu. W portfelu dużych spółek liderami były spółki detaliczne: Pepco, Allegro, Modivo i LPP. Ich zwyżki sięgały od 8 do 4 proc. Mocny wkład w siłę indeksu miał też zwyżkujący o blisko 4 proc. PKO BP.

Relatywną słabość wykazywały w ostatnim tygodniu tylko mBank, KGHM, CD Projekt i Dino. W tym ostatnim związki zawodowe zapowiedziały trzydniowy protest pod siedzibą spółki w Krotoszynie. Ma się zacząć w poniedziałek o 12:00.

Bardzo dobrze w minionym tygodniu wyglądał segment średnich spółek. Indeks mWIG40 zyskał blisko 3 proc. i poprawił rekord historyczny do poziomu 9443 pkt. W portfelu mWIG liderami były Creotech Instruments, który okazał się jednym z trzech giełdowych beneficjentów programu SAFE (oprócz Cognora i Lubawy), a także cyber_Folks, który ogłosił połączenie z Shoperem. Ze stratami przekraczającymi 2 proc. kończyły tydzień tylko GPW, Polimex-Mostostal, Voxel i JSW.

Indeks małych spółek zyskał w minionym tygodniu blisko 2 proc. i w piątek naruszył lokalny opór przy 31 300 pkt. To bariera, która zatrzymała fale zwyżek z połowy kwietnia i początku maja. Jeśli uda się ją sforsować, kolejny potencjalny cel to szczyt historyczny, czyli 31 899 pkt. W gronie maluchów było czterech liderów z dwucfrowymi stopami zwrotu – Creotech Quantum, Cognor, Scanway i Shoper. Zdecydowanymi maruderami tygodnia były natomiast spółki z branży biotechnologicznej – Ryvu Therapeutics i Selvita. Ta ostatnia pokazała raport za pierwszy kwartał i zapowiedziała przegląd opcji strategicznych.

Ostatni tydzień maja zapowiada się więc obiecująco. Indeksy GPW przebiły bądź są blisko przebicia szczytów hossy, co z punktu widzenia analizy technicznej stanowi sygnał kontynuacji trendu. Kluczowa będzie jednak kwestia Iranu. Jeśli USA wznowią ataki, ze wspomnianych sygnałów możemy nie nacieszyć się zbyt długo.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite