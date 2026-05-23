W przeszłości rentowność obligacji dziesięcioletnich przekraczała stawkę WIBOR 6M o ponad 2 pkt. proc. pięciokrotnie i za każdym razem były to wydarzenia incydentalne.

Dwukrotnie – w 2009 i 2011 r. – wzrost rentowności poprzedził późniejszy wzrost stawek WIBOR, ale później – w latach 2013, 2014 i 2017 – to inwestorzy z rynku obligacji musieli przyznać się do błędu i skorygować swoje nastawienie.

Rynek obligacji i WIBOR wysyłają sprzeczne sygnały

Co do zasady rynkową wycenę długu można uzyskać raczej na rynku obligacji niż na rynku stóp procentowych. Co prawda stawki WIBOR także wyznaczane są w oparciu o procesy rynkowe, ale w gruncie rzeczy uczestnicy rynku, składając swoje zlecenia, dyskontują przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Stawki WIBOR są bowiem stawkami krótkoterminowymi i z reguły „przyklejają się” do stopy referencyjnej NBP.

Z kolei rentowności obligacji, jako instrumentów o dłuższym horyzoncie, wyceniają więcej zmiennych, kształtują się pod wpływem większej liczby uczestników rynku i to nie raz dziennie – jak WIBOR – ale w każdym momencie. Uwzględniają też więcej aspektów niż sama wysokość stopy referencyjnej.

Wniosek z tych założeń jest taki, że to rynek „powinien” wyprzedzać wprawdzie kolegialne, ale przecież nierynkowe decyzje Rady Polityki Pieniężnej, przewidując je w taki sam sposób, w jaki rynki akcji „przewidują” przyszłe zyski przedsiębiorstw czy zachowanie indeksów.

I rzeczywiście, jeśli przyjrzymy się wykresowi obok, okaże się, że to zmiana rentowności na ogół wyprzedzała zmiany stóp procentowych, bez względu na kierunek ruchu. Od tej zasady zdarzały się jednak wyjątki – rynek obligacji potrafił zapędzić się w swoich oczekiwaniach. I przekroczenie 2 pkt. proc. spreadu między rentownością obligacji a wysokością stawek WIBOR w przeszłości okazywało się właśnie przekroczeniem granicy, po którym następowało dostosowanie. Spread spadał albo w następstwie wzrostu stawek WIBOR – po raz ostatni taką sytuację obserwowaliśmy piętnaście lat temu – albo przez spadek rentowności.

Ocena z którym z tych scenariuszy będziemy mieli do czynienia teraz, nie jest kwestią czysto akademickich rozważań. Stawką jest wybór odpowiedniej pozycji rynkowej.

Wzrost rentowności obligacji budzi obawy inwestorów

Właściwą odpowiedź może podsunąć próba rozstrzygnięcia przyczyn, które stoją za ostatnim wzrostem rentowności obligacji skarbowych na całym świecie. Najłatwiej byłoby wskazać skutki blokady Cieśniny Ormuz i jej wpływ na wzrost inflacji oraz oczekiwań inflacyjnych. Jeśli przyjąć taki wariant, rentowność obligacji dyskontuje przyszłe podwyżki stóp, co zresztą sugeruje zachowanie kontraktów na stopy procentowe (FRA i IRS), a nawet wzrost stawek WIBOR w ostatnich dniach.

Chodzi dosłownie o wzrost stawek od połowy maja; marcowy skok to jedynie pożegnanie nadziei na kolejną obniżkę stóp, do której i tak doszło, co rynek kompletnie zignorował.

Ale problemem rynku nie jest „tylko” inflacja. Wzrost rentowności polskich obligacji okazuje się umiarkowany w porównaniu ze zmianami zachodzącymi w krajach rozwiniętych. W Japonii rentowność obligacji jest najwyższa od dekad, a w Europie czy USA – od czasu Wielkiego Kryzysu Finansowego i jego reperkusji, w tym kryzysu zadłużenia w strefie euro. Wtedy uwaga inwestorów skupiała się na Grecji, a później na krajach grupy PIGS. Dziś przecena dotyka obligacji USA, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet Niemiec, czyli rynków, które w przeszłości dawały inwestorom bezpieczne schronienie. Przyczyna tej sytuacji pozostaje jednak podobna – zbyt wysokie zadłużenie w relacji do PKB i zbyt szybko rosnące koszty obsługi długu.

Z inflacją banki centralne sobie poradzą, USA i Iran znajdą jakąś formę porozumienia i w konsekwencji można oczekiwać dostosowania poprzez spadek rentowności. Ale na spiralę rosnącego zadłużenia nie ma szybko działającego lekarstwa. W takim wariancie wzrost rentowności dopiero się rozpoczął.