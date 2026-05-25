Z tego artykułu dowiesz się: Jak udała się emisja akcji Creotechu Quantum.

Na co spółka przeznaczy pieniądze.

Ile warte są akcje debiutanta.

Ile warte są akcje spółki-matki.

Creotech Quantum zakończył emisję 350 000 akcji serii D, pozyskując łącznie 81,2 mln zł brutto. Akcje zostały objęte po cenie 232 zł.

– Zakończona emisja i bardzo duże zainteresowanie nią wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych stanowią dla nas wyraźny sygnał, że rynek dostrzega potencjał rozwijanych przez Creotech Quantum technologii oraz kierunek strategicznego rozwoju spółki – mówi Anna Kamińska, prezes Creotech Quantum.

Ile warte są akcje Creotechu Quantum

Creotech Quantum to spółka wydzielona z giełdowego Creotechu. Kwantowy biznes zadebiutował na GPW 17 kwietnia 2026 r. Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 123 zł. Na finiszu pierwszej sesji akcje wyceniono na 220 zł. Na przełomie kwietnia i maja kurs spadł poniżej 200 zł. Bardzo mocnym akcentem zakończył poprzedni tydzień. W czwartek wzrósł o ponad 6 proc., a w piątek aż o 39,7 zł – przy znaczącym wolumenie.

Dziś rano akcje były wyceniane na ponad 400 zł, co implikowało kapitalizację sięgającą 1,7 mld zł. Przed południem wzrosty osłabły. Walory kosztują teraz 380 zł (+2 proc.). Ale widać nadal wzmożony wolumen. Od rana właściciela zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 23 mln zł. To wyższy obrót niż notowany obecnie na akcjach takich gigantów jak Orlen, Pekao czy LPP.

Z kolei spółka matka – czyli Creotech – jest warta 2,6 mld zł. Dla Creotechu Quantum nie udało nam się znaleźć rekomendacji. Natomiast walory Creotechu zdaniem analityków są przewartościowane. Noble Securities w raporcie upublicznionym 8 maja 2026 r. cenę docelową wyznaczył na 667 zł. Na rynku kurs wynosi 910 zł.

Na co Creotech Quantum przeznaczy pieniądze

W dniach 11–13 maja 2026 r. spółka przeprowadziła proces przyspieszonej budowy księgi popytu, skierowany do wybranych inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych niebędących inwestorami kwalifikowanymi oraz inwestorów obejmujących akcje o wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora. W dniach 15–22 maja zawarto z inwestorami umowy objęcia akcji. Spółka planuje obrót PDA na GPW.

Pozyskane środki mają pomóc przyspieszyć realizację kluczowych projektów.

– Wierzymy że dzięki temu będziemy mogli konsekwentnie umacniać pozycję Creotech Quantum jako jednego z liderów europejskiego rynku technologii kwantowych oraz wiarygodnego partnera dla kluczowych programów realizowanych przez czołowe instytucje i organizacje w Europie oraz na świecie – mówi Kamińska.

Kluczowe obszary działania Creotechu Quantum obejmują rozwój systemów kwantowej dystrybucji klucza, detektorów pojedynczych fotonów, rozwiązań dla optycznych stacji naziemnych oraz technologii z obszaru bezpieczeństwa kosmicznego i elektroniki kwantowej, a także inwestycje w infrastrukturę oraz zaplecze testowo-integracyjne. Środki z emisji mają też wesprzeć komercjalizację produktów. Spółka nie wyklucza także przejęć.