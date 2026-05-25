Pierwsze dwa elementy – zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia - generalnie wspierały popyt nadziejami już nie tylko na kontynuację zawieszenia walk, ale też sygnałami o porozumieniu, które odblokuje żeglugę w Cieśninie Ormuz i obniży ceny ropy, co zredukuje przyszłe napięcia inflacyjne. W przypadku sektora technologicznego gra toczyła się w kontekście mieszanych reakcji rynku na wyniki kwartalne spółki Nvidia, które czytano przez pryzmat stanu hossy w gronie spółek technologicznych. Bilansem były solidarne zwyżki najważniejszych średnich, z których relatywnie lepiej poradziły sobie indeksy najbardziej wrażliwe na sytuację na Bliskim Wschodzie. Stąd mocne odbicia w Europie i Azji, ale nie ma też wątpliwości, iż Wall Street poszukała wzrostów, których konsekwencją są pierwsze od lutego bieżącego roku nowe ATH wyrysowane przez DJIA oraz przedłużenie wzrostowej serii przez indeks S&P500 na ósmy tydzień z rzędu. Rynkowi statystycy policzyli, iż indeks S&P500 ostatni raz zanotował analogiczną serię wzrostowych tygodni w listopadzie i grudniu 2023 roku, więc zeszłotygodniowy optymizm musiał być zbudowany również na zmiennych, które były ważne w poprzednich siedmiu tygodniach.
W istocie, wyniki finansowe spółki Nvidia – ostatniej raportującej z koszyka Magnificent Seven – w pewnym sensie domknęły sezon publikacji wyników kwartalnych, który był najważniejszym wydarzeniem ostatnich kilku tygodni. Fala wzrostów, która zaczęła się w połowie kwietnia w kontekście nadziei na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, miękko przeszła w falę zwyżek zbudowaną na reakcjach rynków na wyniki spółek. W przypadku Wall Street, która rozsiewała atmosferę po całym świecie, sezon nie mógł być dużo lepszy. Patrząc tylko na indeks S&P500 wyniki lepsze od oczekiwań opublikowało 84 procent spółek, co czytelnie bije średnią z ostatnich lat, która wynosi 76 procent. Wzrost zysków był równie imponujący i wyniósł 28 procent, co przekłada się na najlepszy kwartał w wykonaniu indeksu od kilku lat. W zarysowanym układzie sił w pełni zrozumiałe jest, iż rynki były w stanie zignorować wzrost inflacji i straszące zwyżki rentowności długu. Paradoksalnie, tak doskonałe wyniki obniżyły też wyceny rynku. To, co przed sezonem publikacji raportów kwartalnych wydawało się drogie jest tańsze. Indeks S&P500 jest dziś grany ze wskaźnikiem prognozowanej ceny do zysku w okolicy 21, co oznacza spadek tego wskaźnika z rejonu 22, z jakim był grany na starcie roku. Inaczej mówiąc, w zakończonym tygodniu popyt w sposób uzasadniony skupiał się na twardych danych, które pozwalały ignorować zmienne wybijające się na pierwszy plan w bieżącym szumie informacyjnym.
Doskonały kwartał w wykonaniu spółek poparty doskonałymi ośmioma tygodniami w wykonaniu S&P500 kryje w sobie ryzyko korekty, ale na chwilę obecną owocuje raczej podnoszeniem rynkowych prognoz na kolejne kilka miesięcy. Tylko w przypadku indeksu S&P500 ostatnie podejście w rejon psychologicznej bariery 7500 pkt. jeszcze przed końcem pierwszej połowy roku, przekłada się na pierwsze zalecenia analityków amerykańskich do pozycjonowania się pod poziom 8000 pkt. w końcówce 2026 roku. Scenariusz może jawić się jako optymistyczny – zwłaszcza w kontekście ostatniego odbicia inflacji i oczekiwanych podwyżek ceny kredytu przez banki centralne, z Rezerwą Federalną na czele, ale na chwilę obecną zwyżka S&P500 w perspektywie year-to-date wynosi niewiele więcej niż 9 procent. W takim ujęciu wzrost do 8000 pkt. da zwyżkę o blisko 17 procent, co byłoby wynikiem lepszym od średniej historycznej. Z drugiej strony, zwyżka z granego właśnie poziomu 7500 pkt. w rejon 8000 pkt. wymaga ruchu o niespełna 7 procent, co nie jest zadaniem szczególnie trudnym w perspektywie 7 miesięcy nawet jeśli za chwilę na rynkach miałaby pojawić się klasyczna, śródroczna korekta zagrana w kontekście zalecenia „Sell in May”. Problemem w tym optymistycznym scenariuszu jest fakt, iż rynki uwzględniły w cenach scenariusze doskonałe – dalszy wzrost zysków, koniec wojny, spadek cen ropy i spadek inflacji – co wzmacnia ryzyko mocniejszej reakcji na niespodziankę czy banalną realizację zysków.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas