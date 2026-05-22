Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kluczowe dane finansowe i operacyjne ujawniła spółka Elona Muska przed historycznym debiutem na giełdzie?

W jaki sposób rynek sztucznej inteligencji staje się kluczowym filarem strategii i przychodów kosmicznego giganta?

Na czym polega dominująca pozycja Elona Muska w firmie i jakie kontrowersje budzi jego władza?

Dlaczego plany giełdowe SpaceX i OpenAI zapowiadają przeniesienie rywalizacji ich założycieli na Wall Street?

SpaceX złożyła długo oczekiwane dokumenty w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), dając inwestorom pierwszy wgląd w imperium kosmiczne Elona Muska. Wynika z nich, że spółka celuje w wycenę 1,75 bln USD. W ubiegłym roku miała stratę netto 4,9 mld USD przy przychodach rzędu 18,7 mld USD. Tym samym całkowite straty spółki od momentu jej założenia przekroczyły 40 mld USD. Firma Muska intensywnie inwestuje w rozwój rakiety nowej generacji, konstelację satelitów oraz technologie sztucznej inteligencji. Jej nakłady kapitałowe wyniosły w ubiegłym roku 20,7 mld USD.

Spółka, która jest największym i najbardziej znanym na świecie producentem rakiet oraz posiada rozległe kontrakty z rządem USA, złożyła poufny wniosek o IPO już w zeszłym miesiącu. Pozwoliło to na okres przeglądu regulacyjnego przed upublicznieniem szczegółów. „Naszą misją jest budowa systemów i technologii niezbędnych do uczynienia życia multiplanetarnym, zrozumienia prawdziwej natury wszechświata oraz niesienia światła świadomości ku gwiazdom” — oświadczyła SpaceX w złożonych dokumentach.

Szykuje się rekord

SpaceX planuje swoją ofertę publiczną na połowę czerwca. Może pozyskać nawet 75 mld USD – czyli około trzykrotnie więcej niż przyniosła największa dotychczasowa oferta publiczna w historii (debiut saudyjskiego giganta naftowego Saudi Aramco w 2019 r.). SpaceX poinformowała, że zadebiutuje na giełdzie Nasdaq pod tickerem SPCX.

Prospekt emisyjny wykazał silnie powiązane relacje między firmami Muska a boomem na sztuczną inteligencję. Spółka ujawniła, że w tym miesiącu podpisała umowę o dzierżawę mocy obliczeniowej i pojemności centrum danych dla firmy AI Anthropic. Zgodnie z dokumentami, Anthropic będzie płacić SpaceX około 1,25 mld USD miesięcznie do maja 2029 r. Debiut giełdowy następuje po fuzji SpaceX z inną spółką Muska – xAI (zajmującą się badaniami nad sztuczną inteligencją), do której doszło wcześniej w tym roku. Połączona grupa została wyceniona wówczas na 1,25 bln USD.

SpaceX poinformowała w prospekcie, że segment łączności, na który składa się m.in. dostawca internetu satelitarnego Starlink, jest najsilniejszym filarem jej działalności. Segment ten wygenerował w okresie od stycznia do końca marca 2026 r. przychody przekraczające 3,2 mld USD, a w całym 2025 r. 11,4 mld USD.

SpaceX szacuje całkowitą adresowalną wielkość rynku (TAM) na 28,5 biliona USD i oświadczyła w prospekcie, że identyfikowanie oraz tworzenie rynków wartych biliony dolarów jest jednym z elementów jej „powtarzalnego modelu biznesowego”.

„Uważamy, że wciąż jesteśmy na wczesnym etapie transformacji przedsiębiorstw przez sztuczną inteligencję, a aplikacje enterprise oparte na AI mają potencjał, by całkowicie przeobrazić gospodarkę cyfrową” – napisała SpaceX.

W stronę biliona dolarów

Rekordowy debiut SpaceX ma wzmocnić falę ofert publicznych spółek technologicznych o wartości bilionów dolarów. Oferta publiczna SpaceX ma również wywołać ogromne zainteresowanie inwestorów indywidualnych – lojalnych fanów Muska, a jednocześnie zmusić fundusze emerytalne i śledzące indeksy do walki o akcje.

Jednak debiut już spotkał się z krytyką aktywistów akcjonariuszy zaniepokojonych dominującą pozycją Muska w spółce. Miliarder kontroluje około 83 proc. akcji SpaceX, co w praktyce daje mu niepodważalną władzę nad firmą. W tym roku spółka zatwierdziła dla Muska potencjalny pakiet wynagrodzeń o wartości nawet 1 bln dolarów, powiązany z ambitnymi celami, takimi jak budowa kolonii liczącej milion osób na Marsie oraz podniesienie wyceny SpaceX do 7,5 bln USD. Debiut giełdowy oznaczałby, że Musk będzie kontrolował dwie publiczne spółki warte biliony dolarów. Jego producent samochodów elektrycznych Tesla jest obecnie wyceniany na około 1,3 bln USD.

SpaceX, od momentu założenia w 2002 r. rozwinęło się w najcenniejszą część rozległego technologicznego imperium Muska. Nadchodzący IPO ma również uczynić najbogatszego człowieka na świecie jeszcze bogatszym, przybliżając go do statusu bilionera. Obecna wartość jego majątku wynosi według „Forbesa” 807 mld USD.

Kolejne gorące IPO

Tymczasem OpenAI, spółka kontrolowana przez miliardera Sama Altmana (rywala Elona Muska) i stojąca za ChatGPT, przygotowuje się do poufnego złożenia szkicu prospektu emisyjnego IPO już w piątek, gdyż firma szykuje się do jednego z największych debiutów giełdowych w historii – potwierdziła telewizja CNBC. Wcześniej o szykowanym prospekcie doniósł „Washington Post”.

Ta wiodąca spółka z branży sztucznej inteligencji, wyceniana przez inwestorów prywatnych na ponad 850 mld USD, współpracuje z bankami m.in. Goldman Sachs i Morgan Stanley w celu przygotowania wniosku w najbliższych dniach lub tygodniach – podało źródło zaznajomione ze sprawą, które prosiło o zachowanie anonimowości ze względu na poufny charakter informacji. „W ramach normalnego nadzoru korporacyjnego regularnie oceniamy różne opcje strategiczne” – oświadczył przedstawiciel OpenAI. „Naszym priorytetem pozostaje realizacja celów operacyjnych.”

CNBC donosiła wcześniej, że do oferty publicznej OpenAI może dojść w IV kwartale 2026 r.

OpenAI zapoczątkowała boom na sztuczną inteligencję uruchomieniem chatbota ChatGPT w 2022 r. i od tamtej pory urosła do jednej z najcenniejszych prywatnych spółek na świecie. Firma pozyskała od inwestorów ponad 180 mld USD i nadal spala gotówkę w historycznym tempie. Altman, dążąc do IPO, jest pod presją inwestorów, by pokazać, że liczby się zgadzają, jednocześnie zmagając się z coraz ostrzejszą konkurencją – zwłaszcza firmy Anthropic, która wygrywa w segmencie usług dla spółek i na rynku kodowania wspomaganego AI.

Anthropic prowadzi obecnie rozmowy z inwestorami w sprawie rundy finansowania przy wycenie 900 mld USD, co pozwoliłoby jej wyprzedzić OpenAI. Spółka podała w kwietniu, że jej annualizowane przychody przekroczyły 30 mld USD.

To, że kwestia oferty publicznej OpenAI pojawiła się równolegle do sprawy prospektu emisyjnego SpaceX może wskazywać, że Elon Musk i Sam Altman przenoszą swoją rywalizację na Wall Street. Niedawno ci dwaj byli przyjaciele i współzałożyciele OpenAI spierali się w sądzie federalnym w Oakland w Kalifornii. Musk pozwał OpenAI, Altmana i prezesa tej spółki Grega Brockmana, oskarżając ich o złamanie obietnicy utrzymania firmy jako organizacji non-profit. Dążył do usunięcia Altamana i Brockmana z władz tej spółki. W poniedziałek doradcza ława przysięgłych uznała, że Musk zbyt długo zwlekał ze złożeniem pozwu – werdykt został natychmiast przyjęty przez sędzinę Yvonne Gonzalez Rogers. Musk nazwał decyzję sądu „techniczną sprawą kalendarzową” w poście na swojej platformie X. Zapowiedział on również chęć złożenia apelacji od tego wyroku.