Foto: parkiet.com

Kontrakty swapów stóp procentowych śledzące oczekiwania dotyczące posiedzeń US Fed niedawno wskazały, że US Fed może obniżyć stopy procentowe tylko o około 55 punktów bazowych w tym roku, co stanowi dalszy znaczący spadek w porównaniu z zakładami na 75 punktów bazowych w piątek. Traderzy spodziewają się również, że pierwsza obniżka stóp nastąpi dopiero we wrześniu.

Stopa funduszy federalnych – oczekiwania rynku: