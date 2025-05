Foto: GG Parkiet

Bilans handlowy Chin w kwietniu, w juanach chińskich wyniósł 689,99 mld CNY, wykazując nieznaczne zmniejszenie w stosunku do poprzedniej wartości 736,72 mld CNY. Eksport wzrósł o 9,3 proc. r/r w porównaniu z 13,5 proc. w marcu. Import wzrósł o 0,8 proc. r/r w tym samym okresie w porównaniu z -3,5 proc. księgowanymi wcześniej. W dolarach amerykańskich nadwyżka handlowa Chin wzrosła bardziej niż oczekiwano. Bilans handlowy wyniósł +96,18 mld w porównaniu z oczekiwanymi +89 mld i +102,63 mld poprzednio.

Kwietniowa nadwyżka handlowa Chin w handlu z USA wyniosła 20,46 mld dolarów, co stanowi spadek w porównaniu z 27,6 mld dolarów w marcu.

Cła nie zrównoważą przewag konkurencyjnych Chin

Maszyna eksportowa Pekinu jest jednym z głównych powodów, dla których prezydent Donald Trump wystrzelił pierwsze strzały w swojej nowej globalnej wojnie handlowej. Ale nie tylko USA są zaniepokojone – pisze Financial Times. Gospodarki wschodzące i ugruntowani rywale również obawiają się, że ich przemysł zostanie zmiażdżony przez tańsze chińskie towary – sytuacja ta może się pogorszyć, jeśli produkty przeznaczone kiedyś dla USA trafią na ich rynki. Nadwyżka handlowa Chin wpływa na cały świat. Wartość eksportu Chin do Unii Europejskiej jest dwukrotnie wyższa niż importu; do USA – trzykrotnie.