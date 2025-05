Według Jeroena Bloklanda, założyciela funduszu Blokland Smart Multi-Asset Fund, można z tego wyciągnąć dwa główne wnioski. Po pierwsze, polityka handlowa USA, która już teraz jest wyraźnie wymierzona głównie w Chiny, uderzy w chińską gospodarkę.

Po drugie, jest to kolejny dowód na to, że na tym etapie Chiny nie są skłonne wykorzystywać juana jako broni w wojnie handlowej. Kolejny krok to rozmowy handlowe między Chinami i USA w Szwajcarii.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Wojna celna może pogłębić chińską deflację Towary z Państwa Środka, które miały zostać wyeksportowane do USA, zaczynają zalewać rynek krajowy i bywają sprzedawane z dużymi zniżkami.

Niższe stopy nie wpłyną na wzrost kredytów?

Według państwowej agencji prasowej Xinhua niższe stopy procentowe zaczną obowiązywać w czwartek, natomiast złagodzenie stopy procentowej rezerwy obowiązkowej (RRR) nastąpi 15 maja.

Urzędnicy ogłosili również środki mające na celu wsparcie finansowania kilku kluczowych sektorów, w tym technologii i nieruchomości, a także utworzenie narzędzia pożyczkowego o wartości 500 miliardów juanów na cele konsumpcyjne i opiekę nad osobami starszymi.

PBOC obniży stopy procentowe kredytów hipotecznych w ramach krajowego funduszu mieszkaniowego, będącego wspieranym przez rząd pożyczkodawcą mieszkaniowym, o 25 punktów bazowych. Prezes poinformował, że oprocentowanie pięcioletnich kredytów hipotecznych dla osób kupujących dom po raz pierwszy zostanie obniżone z 2,85 proc. do 2,6 proc.