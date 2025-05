Wojna celna może pogłębić chińską deflację

W ostatnich tygodniach władze wielu chińskich prowincji oraz tamtejsze platformy handlowe (takie jak Tencent czy JD.com) oferowały chęć pomocy krajowym producentom poszkodowanym w wyniku wojny handlowej rozpętanej przez Donalda Trumpa. Ponieważ zaporowe amerykańskie karne cła (wynoszące łącznie 145 proc.) mocno uderzyły w opłacalność chińskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych, platformy handlowe i samorządy uruchomiły programy pomagające w przekierowaniu sprzedaży na rynek krajowy. Na przykład platforma JD.com zadeklarowała 200 mld juanów (103,7 mld zł) wsparcia dla eksporterów i otworzyła specjalną sekcję na swoim portalu, w której sprzedawane są towary przeznaczone pierwotnie na rynek amerykański. Zniżki dochodzą tam do 55 proc. Analitycy wskazują, że to może pogłębić deflację w Chinach.