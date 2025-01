Mocne spadki cen nieruchomości w dużych miastach USA

Foto: parkiet.com

Dużo mówi się o „cenach domów w USA” – rosnących, spadających lub czymkolwiek innym, tak jakby USA były jednym monolitycznym rynkiem. Jednak w Stanach Zjednoczonych znajduje się ogromna liczba rynków mieszkaniowych, na których każdy tańczy do rytmu własnego perkusisty, choć wszystkie łączy kilka wspólnych tematów. Wieloletnia seria Wolf Street, The Most Splendid Housing Bubbles of America, przedstawia obecnie zestawienia 33 największych obszarów metropolitalnych o najwyższych cenach domów. Te metropolie są ogromne i różnorodne. Niektóre obejmują części kilku stanów i obejmują wiele hrabstw.

Oto największe miasta – a nie metropolie – z największymi spadkami cen w stosunku do szczytów w latach 2021, 2022 lub 2023, w przypadku domów jednorodzinnych i oddzielnie dla mieszkań i spółdzielni.

W przypadku domów jednorodzinnych w czterech z tych miast ceny spadły od 15 proc. do 19 proc. w stosunku do ich szczytów w połowie 2022 r. W przypadku mieszkań i spółdzielni w sześciu z tych miast ceny spadły od 12 proc. do 21 proc.