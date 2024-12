W USA trwa najbardziej niedostępny rynek mieszkaniowy w historii

parkiet.com

Ponieważ ogólne koszty utrzymania stają się coraz wyższe, a płace nie nadążają za gwałtownie rosnącymi cenami domów, wielu potencjalnych nabywców może czuć się sfrustrowanych, że ich marzenia o posiadaniu domu zostały odsunięte na bok. Jest jednak dobra wiadomość – nawet jeśli dochody nie przekraczają 100 000 dolarów rocznie, w 42 stanach można kupić dom.

GOBankingRates ustaliło średnią wartość domu w 2024 r. i średni miesięczny kredyt hipoteczny w każdym stanie, przy założeniu, że kupujący wybiorą 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu i wniosą 20 proc. zaliczki przy stopie procentowej 6,82 proc. Na tej podstawie, zakładając, że koszty mieszkania nie mogą przekroczyć 30 proc. dochodu brutto, GOBankingRates ustaliło minimalną pensję potrzebną do wygodnego posiadania domu w każdym stanie.

Najdroższe domy są na Hawajach...

W najgorzej sytuacji byli w 2024 r. chętni do zakupu domu na Hawajach. Średnia wartość domu w 2024 r. to 967 270 dolarów; 20 proc. zaliczki: 193 454 USD; kwota kredytu: 773 816,01 USD; miesięczna rata kredytu hipotecznego: 5055,01 USD; roczna wartość kredytu hipotecznego: 60 660,18 USD. Minimalna pensja potrzebna do zakupu domu: 202 200,59 USD.