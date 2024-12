Niemcy mogą zepchnąć euro poniżej parytetu wobec dolara

Bundesbank zasygnalizował, że rynek pracy, który wcześniej oczekiwał, że podtrzyma ożywienie po pandemii, obecnie również wyraźnie się osłabia. Bezrobocie jest już najwyższe od czterech lat i wynosi 6,1 procent siły roboczej, a fala ogłoszeń o zwolnieniach w sektorze produkcyjnym – zwłaszcza w producencie samochodów Volkswagen – zaniepokoiła klasę polityczną i zachwiała zaufaniem konsumentów.

– Po wielu latach bardzo korzystnych danych na rynku pracy, to pogorszenie wydaje się szczególnie uderzające – stwierdził bank prognozując dalszy spadek zatrudnienia w okresie zimowym.

Bundesbank poświęcił część swojego raportu groźbie ceł handlowych ze strony swojego największego rynku eksportowego, czyli Stanów Zjednoczonych, ostrzegł, że jeśli administracja Trumpa zgodnie z obietnicą będzie kontynuować wprowadzanie powszechnych ceł, niemiecka gospodarka „prawdopodobnie znacznie ucierpi”. Do 2027 r. osiągnął on poziom od 1,3 do 1,4 proc. produktu krajowego brutto

Okres wzmożonych zawirowań politycznych w Niemczech

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie uzyskał wotum zaufania w parlamencie, co spowodowało przedterminowe wybory na siedem miesięcy przed terminem. Poniedziałkowe głosowanie odbyło się po upadku kruchej koalicji Scholza, co wywołało kryzys polityczny w największej gospodarce Unii Europejskiej.

Scholz zyskał 207 głosów poparcia w 733-osobowym Bundestagu, przeciw było 394 posłów, a 116 wstrzymało się od głosu. To sprawiło, że znacznie zabrakło mu większości z 367 potrzebnych do zwycięstwa. Wybory do nowego parlamentu odbędą się 23 lutego.

Koalicją rządzącą, składającą się wcześniej z trzech partii politycznych, wstrząsnęło listopadowe zwolnienie przez Scholza ministra finansów Christiana Lindnera. Następnie probiznesowi Wolni Demokraci Lindnera odeszli z rządu koalicyjnego, pozbawiając Scholza większości w parlamencie.