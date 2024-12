Niemiecki rynek pracy nie odzwierciedla w pełni problemów gospodarczych kraju

Tymczasem pracownicy fabryk Volkswagena w Niemczech będa od poniedziałku strajkować w związku z planami producenta samochodów polegającymi na zwolnieniu tysięcy pracowników, obniżeniu płac i zamknięciu fabryk po raz pierwszy w swoim kraju.

Ogłaszając, że we wszystkich fabrykach VW rozpoczną się „strajki ostrzegawcze”, które zwykle trwają kilka godzin, Thorsten Gröger, główny negocjator związku zawodowego IG Metall z VW, powiedział: „Jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie to najcięższa bitwa zbiorowa, jaką Volkswagen stoczył kiedykolwiek widziałem.” Lider związku oskarżył menedżerów VW o pogorszenie sytuacji: „Volkswagen podpalił nasze układy zbiorowe” – powiedział.

Plany VW dotyczące zamknięcia co najmniej trzech fabryk – pierwszych zamknięć krajowych w 87-letniej historii firmy – zwolnienia tysięcy pracowników i obniżki wynagrodzeń o 10% doprowadziły do ​​ostrego sporu ze związkiem zawodowym i radą zakładową.

W Niemczech spadła sprzedaż detaliczna

Destatis opublikował także raport o sprzedaży detalicznej miesiąc do miesiąca za październik, który wyniósł -1,5 proc., co oznacza znaczny spadek w porównaniu z 1,6-proc. wzrostem we wrześniu. Było to również znacznie poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 0,3 proc.

Spadek ten wynikał głównie ze spadku sprzedaży internetowej i wysyłkowej o 2,4 proc., podczas gdy sprzedaż towarów nieżywnościowych spadła o 2,2 proc.. Z kolei sprzedaż żywności wzrosła o 0,1 proc.

Sprzedaż detaliczna liczona rok do roku również znacznie przekroczyła prognozy i wyniosła 1 proc. w październiku w porównaniu z 4,2 proc. we wrześniu i oczekiwaniami analityków na poziomie 3,2 proc.