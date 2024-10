Inflacja w Niemczech przyspieszyła w październiku, osiągając 2 proc.

Co ciekawe, obecnie w EBC niewiele mówi się o czynnikach strukturalnie podnoszących inflację. - Co się stało z „zieloną inflacją” lub z argumentami wysuwanymi w przeszłości, że demografia i zmiany zachodzące w globalizacji również mogą potencjalnie zwiększyć presję cenową? Co się stało z narracją dawnych bankierów centralnych, że polityka pieniężna nie jest w stanie rozwiązać problemów strukturalnych w gospodarce? Czy EBC rzeczywiście powrócił do lat 2010, czy też panika, którą widzieliśmy w zeszłym tygodniu, była po prostu krótkotrwała? - pyta Carsten Brzeski.

Jak zauważa, w każdym razie, po powolnym reagowaniu na rosnącą inflację i prawdopodobnie późno w zaprzestaniu podwyżek stóp procentowych w zeszłym roku, obecnie wydaje się, że EBC jest zdeterminowany, aby wyprzedzić krzywą i możliwie najszybciej przywrócić stopy procentowe do poziomu neutralnego. Dla gołębi jest to oczywiste, a dla jastrzębi argumentem może być to, że szybkie przywrócenie stóp do poziomu neutralnego mogłoby wystarczyć, aby uniknąć kolejnego epizodu niekonwencjonalnej polityki pieniężnej z luzowaniem ilościowym i w dalszej perspektywie ujemnymi stopami procentowymi. Publikacje danych makro w strefie euro powinny jednak skłonić „jastrzębi” z EBC do sprzeciwu wobec obniżki stóp o 50 pb w grudniu. Przynajmniej na razie.