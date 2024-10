„Efekt Trumpa” uderza w europejskie giełdy

Cła Trumpa oznaczają spadek zysków europejskich firm

W Europie akcje już ustępują szerszemu rynkowi. W USA prognozy inflacji zaczęły rosnąć w chwili, gdy Trump uzyskał przewagę na rynkach zakładów bukmacherskich. Analitycy zaczęli nawet spekulować na temat prognoz stagflacji. Sondaże pokazują, że Trump i wiceprezydent Kamala Harris wkraczają w ostatni tydzień swoich kampanii w martwym punkcie. Jednak rynki prognostyczne przechylają się na korzyść Trumpa, co podważa większość prognoz rynkowych.

– Zwycięstwo Trumpa jest coraz bardziej wyceniane, ale sondaże nadal są napięte – napisał Emmanuel Cau, strateg ds. europejskich akcji Barclays.

Według Barclays europejskie akcje już radzą sobie słabiej niż na rynku ze względu na obawy inwestorów, że zostaną mocno dotknięte cłami proponowanymi przez Trumpa. Dla inwestorów europejskie firmy borykające się z cłami Trumpa mogą skutkować poważnym spadkiem zysków. Według Barclays w najgorszym przypadku, zakładającym pełnowymiarową wojnę handlową między Europą a Stanami Zjednoczonymi, firmy we Włoszech i Niemczech mogą odczuć wysoki jednocyfrowy wpływ na wzrost EPS. Według prognoz banku całe sektory, takie jak technologie i europejski rynek motoryzacyjny, może spotkać ten sam los.

Europejskie giełdy „w dalszym ciągu pozostają w tyle, co sugeruje, że mogą być postrzegane jako przegrane drugiej prezydentury Trumpa” – napisał Cau.

Wygrana Trumpa oznacza wyższą inflację

Inną cechą ceł Trumpa jest to, że powszechnie oczekuje się, że będą one inflacyjne. – Oczekiwane cła (zgodnie z propozycjami Trumpa) zwiększają potencjalne ryzyko wzrostu rynkowej wyceny inflacji, jeśli Trump wygra wybory w USA – napisała Meghan Swiber, specjalistka ds. strategii stóp procentowych Bank of America. A ponieważ Wall Street oczekuje, że Trump wygra wybory, prognozy dotyczące przyszłej stopy inflacji wzrosły. Na przykład, według Bank of America, rekompensata inflacyjna, czyli premia, którą inwestorzy są skłonni zapłacić, aby chronić rzeczywistą wartość swoich zysków przed inflacją, wzrosła od września. Część wzrostu wynikała z pozytywnych danych ekonomicznych. Kolejna część dotyczyła losów politycznych Trumpa.