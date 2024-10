Wall Street wyraźnie uznała, że Trump ma większe szanse na zwycięstwo

Swoje koszyki akcji mogących skorzystać ze zwycięstwa jednej z dwóch głównych amerykańskich partii ma również bank UBS. Koszyk republikański rósł mocniej od demokratycznego przez ostatnie 14 sesji z rzędu. – Koszyk republikański UBS zyskał od początku miesiąca 15 proc. względem koszyka demokratycznego, rosnąc niemal w linii prostej i osiągając nowe szczyty. To sugeruje, że rynek w dużym stopniu wycenia zwycięstwo byłego prezydenta Donalda Trumpa – wskazuje Michael Romano, dyrektor zarządzający w UBS.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Trump trochę lepszy dla giełd niż Biden W ciągu pierwszych trzech i pół roku kadencji prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamali Harris, indeks S&P 500 zyskał 50,1 proc. W podobnym okresie rządów Donalda Trumpa wzrósł on natomiast o 53,1 proc.

Ogólnie na amerykańskich giełdach panuje obecnie optymizm, co wskazuje, że inwestorzy nie boją się wyniku wyborów prezydenckich. Główne indeksy z Wall Street biły w ostatnich tygodniach rekord za rekordem. Dosyć dobrze sobie radzi również Russell 2000, czyli indeks małych spółek. W zeszłym tygodniu ustanowił on tegoroczny szczyt i był najwyżej od listopada 2021 r. Od początku roku zyskał 13 proc., a od dołka z października 2023 r. wzrósł o blisko 40 proc. Do rekordu z 2021 r. brakuje mu nieco ponad 6 proc. Powrót optymizmu widać również na rynku kryptowalut. O ile w dołku z września bitcoin kosztował mniej niż 54 tys. USD, o tyle w poniedziałek rano jego notowania znów przebiły poziom 69 tys. USD.

Sygnałem mogącym wskazywać na rosnące szanse wyborcze Trumpa jest również umocnienie dolara. Przez ostatni miesiąc amerykańska waluta zyskała 2,4 proc. wobec euro. W tym czasie dolar zyskał 3,5 proc. wobec polskiego złotego. „Jako najbardziej byczy scenariusz dla dolara postrzegamy Czerwoną Falę, a jako najbardziej niedźwiedzi Niebieską Falę (czyli wynik wyborów dający kontrolę demokratów nad Białym Domem i obiema izbami Kongresu – dop. red.). Skala ruchów byłaby jednak większa w pierwszym przypadku” – prognozują analitycy Deutsche Banku.

Nerwowa kampania

Sztabowcy wiceprezydent Kamali Harris mają ostatnio powody do zdenerwowania. W kilku niedawnych sondażach Trump wyszedł na prowadzenie w skali ogólnokrajowej. Rywalizacja w kluczowych stanach jest natomiast bardzo zacięta. W Pensylwanii, według portalu RealClearPolls, Trump ma średnią przewagę sondażową wynoszącą 0,8 pkt proc., w Georgii wygrywa on o średnio 1,8 pkt proc., w Arizonie zwycięża o 1,6 pkt proc., w Nevadzie prowadzi o 0,8 pkt proc., w Karolinie Płn. wygrywa o 0,5 pkt proc., w Michigan zwycięża o 1,2 pkt proc., a w Wisconsin góruje nad Harris o 0,2 pkt proc. Gdyby preferencje wyborców rozłożyły się zgodnie ze średnią sondażową, to Trump zdobyłby 312 głosów elektorskich, podczas gdy do wygrania wyborów potrzeba ich 270. Sondaże jak na razie sugerują też zdobycie przez republikanów kontroli nad Senatem.