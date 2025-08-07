https://pbs.twimg.com/media/Gxrq_1gWIAAQsq5?format=png&name=900x900

Oznaczałoby to znaczący wzrost w porównaniu z obecną wyceną na poziomie 300 miliardów dolarów, a sprzedaż ta podkreśla zarówno szybki wzrost liczby użytkowników i przychodów OpenAI, jak i zaciętą konkurencję między firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją o pozyskanie utalentowanych pracowników.

Rozmowy są na wczesnym etapie i obejmowałyby wtórną sprzedaż akcji przez obecnych i byłych pracowników — poinformowały osoby proszące o zachowanie anonimowości ze względu na poufny charakter rozmów. Thrive Capital, inwestor w OpenAI, mógłby przewodzić potencjalnej rundzie — podały źródła.

Transakcja, która miałaby nastąpić przed potencjalnym IPO, umożliwiłaby obecnym i byłym pracownikom sprzedaż akcji o wartości kilku miliardów dolarów — poinformowało źródło, które zastrzegło sobie anonimowość ze względu na poufny charakter rozmów.