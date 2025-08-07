Sam Altman
Oznaczałoby to znaczący wzrost w porównaniu z obecną wyceną na poziomie 300 miliardów dolarów, a sprzedaż ta podkreśla zarówno szybki wzrost liczby użytkowników i przychodów OpenAI, jak i zaciętą konkurencję między firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją o pozyskanie utalentowanych pracowników.
Rozmowy są na wczesnym etapie i obejmowałyby wtórną sprzedaż akcji przez obecnych i byłych pracowników — poinformowały osoby proszące o zachowanie anonimowości ze względu na poufny charakter rozmów. Thrive Capital, inwestor w OpenAI, mógłby przewodzić potencjalnej rundzie — podały źródła.
Transakcja, która miałaby nastąpić przed potencjalnym IPO, umożliwiłaby obecnym i byłym pracownikom sprzedaż akcji o wartości kilku miliardów dolarów — poinformowało źródło, które zastrzegło sobie anonimowość ze względu na poufny charakter rozmów.
Wspierane przez swój flagowy produkt ChatGPT, OpenAI podwoiło swoje przychody w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku, osiągając roczną stopę zwrotu na poziomie 12 miliardów dolarów i jest na dobrej drodze do osiągnięcia 20 miliardów dolarów do końca roku — dodało źródło.
Wspierane przez Microsoft, OpenAI ma około 700 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo swoich produktów ChatGPT, co stanowi wzrost w porównaniu z około 400 milionami w lutym.
Rozmowy o sprzedaży akcji są następstwem ogłoszonej na początku tego roku pierwszej rundy finansowania OpenAI, której celem jest pozyskanie 40 miliardów dolarów, a której przewodzi japońska grupa SoftBank.
SoftBank ma czas do końca roku na sfinansowanie swojej części rundy o wartości 22,5 miliarda dolarów, ale pozostała część została objęta wyceną 300 miliardów dolarów — podało źródło.
Giganci technologiczni agresywnie konkurują o talenty w dziedzinie sztucznej inteligencji, oferując lukratywne pakiety wynagrodzeń. Meta inwestuje miliardy dolarów w Scale AI, aby przejąć 28-letniego prezesa, Alexandra Wanga, i umożliwić mu kierowanie nowym działem superinteligencji.
Firmy nienotowane na giełdzie, takie jak ByteDance, Databricks i Ramp, również skorzystały z prywatnej sprzedaży akcji, aby zaktualizować wycenę firmy i wynagrodzić długoletnich pracowników.
Obecni inwestorzy OpenAI, w tym Thrive Capital, prowadzą rozmowy na temat udziału w sprzedaży akcji pracowniczych — podało źródło.
OpenAI pracuje nad znaczącą restrukturyzacją korporacyjną, która ma na celu odejście od obecnego modelu ograniczonego zysku i umożliwienie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej w przyszłości. Dyrektor finansowa Sarah Friar powiedziała jednak w maju, że IPO nastąpi dopiero wtedy, gdy spółka i rynki będą na to gotowe.
Wartość OpenAI stale rośnie od czasu, gdy startup zajmujący się sztuczną inteligencją uruchomił ChatGPT pod koniec 2022 roku i szybko ugruntował swoją pozycję lidera w dziedzinie generatywnej AI. Firma ogłosiła w marcu rundę finansowania o wartości 40 miliardów dolarów, osiągając 300 miliardów dolarów, co stanowi zdecydowanie największą kwotę pozyskaną kiedykolwiek przez prywatną firmę technologiczną.
W zeszłym tygodniu OpenAI ogłosiło swoją najnowszą transzę w wysokości 8,3 miliarda dolarów, powiązaną z tą rundą finansowania.
We wtorek OpenAI opublikowało dwa otwarte modele językowe po raz pierwszy od czasu wprowadzenia GPT-2 w 2019 roku. Modele te mają służyć jako tańsze opcje, które programiści i badacze będą mogli łatwo uruchamiać i dostosowywać — poinformował OpenAI.
