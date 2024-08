Wysokie zadłużenie Amerykanów z tytułu pożyczek studenckich

Kantrowitz stwierdził, że absolwenci kierunków dentystycznych są winni średnio około 307 000 dolarów w latach 2019–2020, podczas gdy weterynarze byli na minusie około 170 000 dolarów.

Duże długi mogą być ogromnym stresem dla absolwentów. Według danych analizowanych przez Kantrowitza prawie 80 proc. osób, które są winne od 130 000 do 139 000 dolarów, odczuwa „wysoki” lub „bardzo wysoki” stres związany z zadłużeniem, w porównaniu z około 25 proc. w przypadku osób z saldem poniżej 10 000 dolarów. Przyjrzał się wynikom przeprowadzonym w 2012 r. w następstwie badania podłużnego Baccalaureate and Beyond przeprowadzonego w 2008 r. przez Krajowe Centrum Statystyk Edukacyjnych.

Johnson powiedział, że oprócz studentów studiów magisterskich rodzice mogą również pożyczać nieograniczone kwoty w ramach pożyczek Parent Plus. Roczne wypłaty Parent Plus potroiły się w latach 2000–2016, do ponad 15 miliardów dolarów z około 5 miliardów dolarów, jak podała Century Foundation w raporcie z 2022 roku.

– Chcąc pomóc swoim dzieciom w znalezieniu możliwości awansu poprzez wyższe wykształcenie, rodzice o niskich dochodach i zamożności zaciągający te pożyczki ryzykują degradacją finansową, a żadna rodzina nie powinna cierpieć w imię możliwości studiowania – napisała fundacja.