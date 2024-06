Japońskiej walucie grozi spadek do 170 jenów za dolara

Czytaj więcej Forex Jen wrócił do punktu wyjścia. Czy będzie kolejna interwencja? Notowania USD/JPY znów są blisko poziomu 160,0. W kwietniu sprowokowało to japońskich decydentów do aktywności na rynku walutowym. Ta pomogła jednak jedynie w krótkim okresie. Japońskie władze nadal bowiem nie przekonały rynków.

U podstaw niedźwiedzich zakładów na jena leży rosnąca przepaść stóp procentowych Japonii względem Stanów Zjednoczonych. Rezerwa Federalna nie obniżyła jeszcze stóp procentowych, a górna granica jej punktu odniesienia wynosi 5,5 proc., podczas gdy granica BoJ jest ledwie powyżej zera. Ta sama kwestia dotyczy Europy, gdzie jen zbliża się do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do euro. Dzięki temu jen, będący trzecią najczęściej wymienianą walutą na świecie, stał się głównym celem sprzedaży w stosunku do wszystkiego, od dolara o wyższej stopie zwrotu, poprzez euro, aż po odpowiedniki z rynków wschodzących.

Chociaż najwyższy urzędnik walutowy Japonii Masato Kanda ostrzegł w poniedziałek, że władze są gotowe do interwencji 24 godziny na dobę, jeśli zajdzie taka potrzeba, jego słowa odniosły niewielki skutek.

Władze japońskie skupiają nacisk na zmianę kursu jena

Jen był nieznacznie silniejszy w stosunku do dolara podczas porannych notowań w Tokio na poziomie około 159,50 jenów, mieszcząc się w przedziale od poziomu 160,17 jenów ustalonego 29 kwietnia, kiedy uważa się, że Japonia dokonała pierwszej z dwóch ostatnich interwencji. Druga wydaje się mieć miejsce 1 maja.

– Ponieważ Rezerwa Federalna nie spieszy się z obniżaniem stóp procentowych, inwestorzy widzą, że władze japońskie skupiają cały nacisk na zmianę kursu jena i na razie ich słowa niewiele robią, aby przekonać inwestorów do zmiany kierunku – powiedział Mark Cranfield, strateg Bloomberga.

W przypadku interwencji urzędników japońska waluta może umocnić się powyżej 150 jenów za dolara, ale „w dłuższej perspektywie jen będzie nadal osłabiał się do 170 jenów” – powiedział Shinji Kunibe, główny menedżer portfela w Sumitomo Mitsui DS Asset Management.