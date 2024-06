Wolniejszy wzrost cen usług obniża amerykańska inflację

parkiet.com

Na usługi podstawowe składają się usługi mieszkaniowe i usługi z wyłączeniem mieszkalnictwa. Od stycznia 2023 r. ceny usług mieszkaniowych w dalszym ciągu osiągały nowe maksima, a usługi z wyłączeniem mieszkań również utrzymywały się na wysokim poziomie.

Jak jednak podkreśla Wolf Richter, według danych Biura Statystyk Pracy tempo wzrostu od końca 2021 r. jest "oszałamiającym, odstającym ruchem kręgosłupa szyjnego". Zaczniemy zatem od tej wartości odstającej, ponieważ jest tak duża, a usługi podstawowe są tak duże – odpowiadają za 65 proc. całkowitego CPI – i ponieważ ta wartość odstająca wpłynęła na wszystko inne.

Wolny wzrost bazowego CPI

CPI usług podstawowych wzrósł w maju o 2,7 proc. w ujęciu rocznym w stosunku do kwietnia (0,22 proc. nie w ujęciu rocznym), co stanowi najmniejszy wzrost od października 2021 r. Tego rodzaju wartości odstające nie tworzą trendu; wkrótce się odwrócą, jak pokazały wszystkie inne wartości odstające w usługach podstawowych. Ta ogromna wartość odstająca z jednego miesiąca obniżyła odczyt za sześć miesięcy. Sześciomiesięczny wskaźnik CPI w usługach podstawowych wzrósł o 5,5 proc. w ujęciu rocznym, co stanowi pierwsze spowolnienie od października 2023 r.