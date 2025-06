Innowacje z Polski wcale nie są na przegranej pozycji

Pozytywnych przykładów znad Wisły nie brakuje, ale nadal wielu wybitnych naukowców z Polski wybiera karierę za granicą, gdzie często łatwiej im realizować swoje projekty.

– Największymi wyzwaniami pozostają biurokracja oraz brak jasnych mechanizmów współpracy. Biznes często nie wie, jak podejść do współpracy z uczelnią – mówi Wiktoria Wójcik, członkini AI Chamber i współzałożycielka inStreamly. Dodaje, że aby to się zmieniło powinniśmy uprościć procedury administracyjne i stworzyć bardziej otwartą kulturę współpracy, sprzyjającą wymianie doświadczeń.

Z kolei Przemysław Siemaszko, członek AI Chamber i CEO GGPredict potwierdza, że polskie firmy już teraz opracowują nowatorskie rozwiązania w sektorze AI, często na skalę światową i nierzadko te technologie są kupowane przez międzynarodowych graczy.

– Takie organizacje często łączą biznes z akademią, ale zwykle wynika to z obrotności naukowców, którzy obok pracy naukowej rozwijają swoje firmy. Za to zdecydowanie za rzadko inicjatywa wychodzi ze strony biznesu – mówi Siemaszko. Jego zdaniem wynika to z dwóch kwestii. Po pierwsze, zarządzający firmami nie znają osób ze świata nauki, przez co wiele tracą. Naukowcy z takich instytucji jak MIM UW, MINI PW czy KAE SGH mają dużo głębszą wiedzę niż kadra technologiczna nawet topowych start-upów. Po drugie, uczelnie zwykle są powolne i nieelastyczne.

Europa stoi przed ryzykiem technicznej kolonizacji przez globalne potęgi, takie jak USA czy Chiny. Aby tego uniknąć, niezbędna jest dalsza współpraca między biznesem, administracją publiczną a sektorem naukowym oraz rozwój rozwiązań, które odpowiadają lokalnym potrzebom i standardom europejskim.

– Przykładem polskich innowacji jest CloudFerro Sherlock, platforma, która udostępnia zaawansowane modele generatywnej AI. Spełnia wszystkie unijne regulacje, jednocześnie zapewniając bezpieczne wdrożenie AI bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę IT – mówi dr Jędrzej Bojanowski, dyrektor w CloudFerro. Dodaje, że platforma udostępnia pierwszy duży model językowy w pełni dostosowany do języka polskiego, Bielik 11B v2.3, opracowany razem z Cyfronetem AGH i inicjatywą SpeakLeash. – To dowód, że polski sektor naukowy może realnie wspierać rozwój zaawansowanych technologii AI – podsumowuje Bojanowski.