Ze sztuczną inteligencją czujemy się coraz lepiej

Aż trzy na cztery osoby czują się komfortowo z obecnością AI w ich codziennym życiu – wynika z najnowszych badań EY. Raport „AI Sentiment Index” wyraźnie wskazuje, że przeważający odsetek osób (81 proc.) jest przekonanych, iż ma „pewną” lub wręcz „dobrą” znajomością tej technologii. Co więcej, przeszło połowa respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja miała już wpływ na ich życie. I to korzystny. Negatywne doświadczenia dotyczą mniej niż co dziesiątego z nas (9 proc.).