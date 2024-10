OpenAI zdołała pozyskać kapitał w tej rundzie finansowania m.in. od: koncernu Nvidia, japońskiego SoftBanku, Fidelity Management & Research Co., od MGX, czyli od firmy inwestycyjnej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz od amerykańskiego funduszu Thrive Capital, należącego do Josha Kushnera. Microsoft wpłacił około 750 mln dol., co oznacza, że jego łączne inwestycje w OpenAI sięgnęły 13 mld dol.

Ta runda finansowania była jedną z największych w historii USA i sprawiła, że rynkowa wycena OpenAI zbliżyła się do kapitalizacji Ubera. OpenAI stała się też jednym z trzech największych start-upów technologicznych pozyskujących finansowanie prywatnie. Pozostałe dwa start-upy z tej grupy to: SpaceX, czyli firma kosmiczna Elona Muska oraz ByteDance, spółka będąca właścicielem TikToka. Jeszcze kilka miesięcy temu OpenAI była wyceniana na 80 mld dol. W 2023 r. jej wartość szacowano na 29 mld dol.

Jakie wyniki finansowe osiąga OpenAI?

OpenAI jak na razie nie wypracowuje zysków. Prognozy analityków wskazują, że jej strata za 2024 r. może wynieść nawet 5 mld dol. Dotychczas opierała ona swoją działalność na modelu non-profit. Jej statut nakazuje pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji „dla dobra całej ludzkości”. Spółka ma jednak przejść transformację, mającą pozwolić wypracowywać jej komercyjne zyski. Szczegółów planu tej transformacji jeszcze nie ujawniła. Wyraźnie jednak liczy na to, że ogromna popularność jej produktów pozwoli na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Spółka spodziewa się, że jej sprzedaż wzrośnie z prognozowanych 3,7 mld dol. w 2024 r. do 11,7 mld dol. w 2025 r.

Ile osób korzysta z ChatGPT?

- Każdego tygodnia ponad 250 mln ludzi korzysta z ChatGPT, niezależnie od skali wyzwania. Niektórzy wykorzystują go do komunikowania się z kimś, kto mówi innym językiem. Inni używają go do rozwiązywania najtrudniejszych problemów badawczych. Sztuczna inteligencja już dokonuje personalizacji nauczania, przyspiesza dokonywanie przełomowych odkryć w ochronie zdrowia i zwiększa produktywność. A to dopiero początek – twierdzi Sarah Friar, dyrektor finansowa OpenAI.

Oprócz 250 mln ludzi regularnie korzystających z programu ChatGPT, 11 mln osób wykupiło subskrypcję ChatGPT Plus, a 1 mln subskrypcję dla klientów biznesowych.