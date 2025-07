– Zuckerberg uważa, że posiadanie jednego z wiodących modeli jest bardzo ważne – powiedział Yahoo Finance Gil Luria, dyrektor ds. badań technologicznych w D.A. Davidson.

– Odbudował zespół, aby mieć odpowiednie talenty i będzie nadal inwestował w moc obliczeniową, aby zapewnić sobie moc obliczeniową niezbędną do osiągnięcia tego celu – stwierdził.

„Osobista superinteligencja” zamiast inteligencji sztucznej

Działania Meta w zakresie sztucznej inteligencji znacząco różnią się od działań OpenAI, Anthropic, Perplexity, xAI, a nawet Microsoft i Google. Zamiast wykorzystywać swoją technologię do zgłębiania zagadnień dotyczących wszechświata lub potęgowania przedsiębiorstw i usług oprogramowania w chmurze, Zuckerberg powiedział, że firma dąży do przekształcenia swojej platformy sztucznej inteligencji w rodzaj „osobistej superinteligencji”.

W wywiadzie dla kanału TITV portalu The Information, Zuckerberg wyjaśnił, że osobista superinteligencja Meta będzie na co dzień rozwiązywać prostsze problemy użytkowników.

– Naszą misją w laboratorium jest dostarczanie osobistej superinteligencji każdemu na świecie, abyśmy mogli oddać tę moc w ręce każdego człowieka. To zupełnie inna sprawa niż to, co robią inne laboratoria. To będzie najważniejsza technologia w naszym życiu – powiedział.

To niejasne stwierdzenie, bez konkretnych przykładów tego, jak superinteligencja osobista wpłynie na nasze codzienne życie ani jak będziemy ją szerzej wykorzystywać. Zuckerberg zasugerował jednak, że technologia ta będzie napędzać silnik rekomendacji Meta, funkcje reklamowe dla klientów i, co ważne, oprogramowanie firmy do inteligentnych okularów.