Czytaj więcej Handel i konsumpcja Allegro składa inwestorom propozycję. Warto sprzedać akcje? Handlowa spółka zaprasza do sprzedaży do 46,2 mln akcji po cenie z przedziału 30,3 - 36,2 zł. Może na ten cel wydać maksymalnie 1,4 mld zł.

Allegro nie boi się AI

Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro, studzi emocje.

– Allegro od 25 lat odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów i trendy rynkowe – z powodzeniem i skutecznie. Rewolucja AI nie jest dla nas zaskoczeniem ani czymś, co ignorujemy – wręcz przeciwnie. Z dużą pokorą podchodzimy do tej zmiany, uczymy się i nieustannie dostosowujemy nasze rozwiązania do nowej rzeczywistości – komentuje.

Jak twierdzi, nad Wisłą, inaczej niż w wielu krajach, to Allegro jest „pierwszym miejscem, w którym użytkownicy szukają produktów przed zakupem, często nawet przed Google”.

– To ogromne zaufanie ze strony klientów zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju i innowacji – przekonuje Gruszka.

Rzecznik Allegro podaje, że firma już dziś dostrzega rosnącą rolę rozwiązań AI w procesie zakupowym. – Dlatego rozwijamy m.in. tzw. Allegrowych agentów – narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które będą wspierać użytkowników w znajdowaniu i dobieraniu produktów. To przyszłość zakupów, na którą jesteśmy gotowi i w którą aktywnie inwestujemy – wyjaśnia. – Co ciekawe, dziś ten ruch jest dosłownie śladowy, ale wiemy, że to się zmieni i nawet sami chcemy to kreować. Jesteśmy bardzo zainteresowani i otwarci na rozwiązania takie jak to „tiktokowe” – dodaje Marcin Gruszka.