AI nie zastąpi człowieka. Sytuacja nie jest czarno-biała

Część ekspertów zarzuca bankom zacofanie w implementacji AI. To prawda?

Nie. Może i banki nie stosują generatywnej sztucznej inteligencji w 100 proc., ale w żadnym razie nie są zacofane. Prawda jest taka, że rozwiązania AI nie działają na zasadzie „plug and play”. W rzeczywistości trzeba się sporo napracować, aby rozwiązać problem punktowo i skalować to szerzej. Małe, zwinne firmy często używają gotowych produktów czy aplikacji z wbudowanym AI, nie piszą własnego oprogramowania. W bankach to niemożliwe. Albo jeśli jest możliwe, to nie nazywamy tego „wdrożeniem AI”.