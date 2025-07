Bot i okulary zagrożą platformie Allegro?

Rewolucja w e-handlu staje się faktem. Za pośrednictwem Alipay+, usługi płatniczej Alibaby, chińskiego giganta e-commerce, przeprowadzono właśnie pierwszą na świecie udaną transakcję – do tego celu użyto wyłącznie inteligentnych okularów wyposażonych w asystenta AI. Chińczycy twierdzą, że oto przyszłość dzieje się na naszych oczach. Dosłownie.

Nowe trendy w e-handlu

Robienie zakupów internetowych bez komputera, a nawet potrzeby przeglądania ofert w wyszukiwarce Google’a i finalizowania transakcji na ekranie smartfona, to przełom. Pilotaż miał miejsce w Hongkongu, a użyto „smart” okularów Meizu StarV Snap. Globalne wdrożenie takiej funkcjonalności nastąpi jeszcze w tym roku – obejmie 36 partnerów (portfeli elektronicznych), którzy obsługują 1,7 mld użytkowników.

– Dzięki odblokowaniu możliwości płatności, inteligentne okulary szybko przekształcą się w urządzenie osobiste nowej generacji, takie jak telefon komórkowy – skomentował na łamach serwisu TechWire Asia Jiangming Yang, dyrektor ds. informatyki w Ant International.

Tę rewolucję ciężko będzie zatrzymać, bo na inteligentne okulary postawili już technologiczni potentaci jak Meta, Apple, Google, czy ByteDance (spółka-matka TikToka). Analitycy nie mają wątpliwości, że zmiany w e-commerce, ale i handlu tradycyjnym, których jesteśmy świadkami, to istne trzęsienie ziemi. Scenariusz, w którym klient wchodzi do sklepu w okularach AI, zerka na produkt, który chce kupić i mówi do wirtualnego asystenta „zapłać”, brzmi może jeszcze jak science-fiction, ale koncern Alibaba pokazał, że nie potrzebujemy już telefonu ani portfela. Co więcej, nie będą potrzebne nam też internetowe wyszukiwarki, by znaleźć towar, który chcemy kupić, czy popularne marketplace’y.