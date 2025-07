We wtorek wieczorem zarząd gdańskiej grupy odzieżowej LPP poinformował, że otrzymał od swojego pełnomocnika decyzję Komisji Nadzoru Finansowego nakładającą na spółkę „karę pieniężną w warunkach nadzwyczajnego jej złagodzenia” w wysokości 1,8 mln zł.

O tym, że do takiej wysokości obniżono sankcję dla LPP wiadomo od 9 lipca. To efekt postępowania układowego przeprowadzonego na wniosek LPP po tym jak KNF zaczęła sprawdzać, czy spółka prawidłowo informowała inwestorów o sprzedaży rosyjskiej spółki Re Trading OOO. Jak pisaliśmy, w toku postępowania, KNF obniżyła o 40 proc. wymiar planowanej kary.

Komisja właśnie poinformowała o swojej decyzji i przedstawiła wyniki głosowania w tej sprawie.

Jeden członek KNF przeciwko decyzji o karze dla LPP

„Decyzja jest ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że Spółce nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ani skarga na tę decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego” – zaznaczył urząd.

KNF uściśliła, że karę nałożyła za nie przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej 10 maja 2022 r. o ustalonych przez strony negocjacji kluczowych warunkach i strukturze transakcji sprzedaży 100 proc. udziałów Re Traiding OOO.