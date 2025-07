Cloud Technologies dostarcza dane do targetowania reklamy internetowej. Kapitalizacja firmy wynosi 240 mln zł. Spółka właśnie opublikowała raport, z którego wynika, że w maju sprzedaż jej danych do kluczowych klientów wyrażona w USD wzrosła o 17 proc. rok do roku. W kwietniu ten wzrost wyniósł tylko 1 proc. Czy firma weszła już na dwucyfrową dynamikę sprzedaży danych? Czy to pozytywnie przełoży się na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach? Ten pierwszy pod względem zysków nie był najlepszy. Jak wygląda rynek i pozycja spółki po tym jak Oracle z końcem września wycofał się z segmentu reklamowego? Jakie korzyści odniesie firma po ostatnim przejęciu w Kanadzie? Kiedy zarząd zaprezentuje nową strategię. Jakie będą jej filary?

