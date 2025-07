Foto: Parkiet

W kraju na celowniku są również kontrakty na budowę i modernizację sieci energetycznych oraz zlecenia od wojska. Budimex ma też chrapkę na megakontrakt na budowę terminala CPK – do 29 sierpnia można składać wnioski o dopuszczenie do postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego.

Budimex poprawił rentowność w I połowie 2025 r.

W I połowie br. Budimex miał 3,95 mld zł skonsolidowanych przychodów, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 270,5 mln zł (10,6 zł na akcję), również o 2 proc. mniej rok do roku.

Przychody z generalnego wykonawstwa wyniosły (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) 3,59 mld zł, czyli tyle samo, ile rok wcześniej. Lepsza była kaloryczność: rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła z 11,5 do 12,2 proc., co poskutkowało wzrostem zysku brutto ze sprzedaży o 6 proc., do 439 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 11 proc., do 286 mln zł. Zysk netto wzrósł o niecałe 2 proc., do 259 mln zł.

Segment usług to głównie spółka FB Serwis zajmująca się gospodarowaniem odpadami, utrzymaniem dróg i budynków. Przychody skurczyły się o 4 proc., do 444 mln zł, za to rentowność brutto ze sprzedaży urosła z 15,1 do 17,8 proc., co przełożyło się na wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 12,5 proc., do 79 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 19 proc., do prawie 46 mln zł, a netto o 40 proc., do 34,1 mln zł.

Wracając do wyników całej grupy, uwagę zwracają bardzo duże wyłączenia konsolidacyjne na poziomie zysków, znacznie większe niż na poziomie przychodów, co wynika z realizacji takich projektów jak mieszkaniowe joint-venture w Poznaniu czy budowa instalacji OZE. Mocno wzrosły też koszty ogólnego zarządu, co wynika m.in. z inwestowaniem w ekspansję zagraniczną.