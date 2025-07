Strefa euro uniknęła stagancji

Jak zmienił się PKB Czech i Węgier?

W środę opublikowano również dane o PKB Czech i Węgier. Co prawda oba kraje nie należą do strefy euro, ale są z nią silnie powiązane gospodarczo. Wzrost czeskiego PKB zwolnił z 0,7 proc. kw./kw. w pierwszym kwartale do 0,2 proc. w drugim. Średnio spodziewano się, że wyhamuje do 0,4 proc. Licząc rok do roku, tempo wzrostu gospodarczego utrzymało się na poziomie 2,4 proc. Dane z Węgier natomiast pozytywnie zaskoczyły. PKB wzrósł o 0,4 proc. kw./kw., po spadku o 0,1 proc. w pierwszym kwartale. Prognozowano zwyżkę o 0,2 proc. Wzrost liczony rok do roku wyniósł jednak tylko 0,1 proc.

- Zależność obu gospodarek od USA jako celu eksportu jest stosunkowo niska, więc uzgodnione 15-procentowe cło na większość towarów eksportowanych z UE do USA prawdopodobnie tylko nieznacznie ograniczy wzrost PKB w nadchodzących kwartałach. Sektory skierowane do konsumentów powinny radzić sobie lepiej. Na razie utrzymujemy naszą prognozę rocznego wzrostu PKB na poziomie 0,8 proc. na Węgrzech w tym roku oraz 2,3 proc. w Czechach, co oznaczałoby niewielkie przyspieszenie wzrostu kwartał do kwartału w drugiej połowie roku – prognozuje Nicholas Farr, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.