O Cyfrowym Polsacie w tym roku jest głośno, ale głównie z powodu konfliktu w rodzinie Zygmunta Solorza. Wiosną kurs akcji mocno rósł, ale ostatnie miesiące należą do sprzedających. To się może jednak w najbliższym czasie zmienić.

Rodzinny konflikt w ostatnich miesiącach odbija się na notowaniach Cyfrowego Polsatu. Po tym, jak w kwietniu kurs wzbijał się nawet do 19 zł, osiągając poziom najwyższy od około dwóch lat, trzy ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem przeceny. W środę po południu akcje Cyfrowego Polsatu wyceniane były po 15,04 zł. Oznacza to, że tegoroczna stopa zwrotu skurczyła się do 6,4 proc. w porównaniu z 30,6-proc. zwyżką mWIG40.

Foto: Parkiet

Ostatnie dni przynoszą jednak wzrost obrotów, czyli większe zainteresowanie rynku, a także wyhamowanie przeceny. Dla kupujących to bardzo wygodny moment na reakcję, który może zaowocować odreagowaniem. Przede wszystkim kurs zbliżył się do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, w którym przebywa od ponad roku. Do tego notowania w ostatnich dniach dotarły do średniej dwustusesyjnej, co także może powstrzymać dalszą przecenę. Zwrot nastawienia do Cyfrowego Polsatu i próba odreagowania może skutkować atakiem na tegoroczne maksima, a następnie dotarciem do górnego ograniczenia kilkunastomiesięcznego kanału wzrostowego.