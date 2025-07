Sygnałem tego, że gospodarka USA wciąż jest daleka od recesji był środowy raport firmy ADP Research mówiący, że spółki prywatne zwiększyły w lipcu zatrudnienie o 104 tys. osób. Poprzednie trzy miesiące były pod tym względem gorsze.

– Gospodarka USA odbiła się w drugim kwartale mocniej niż się spodziewano, ale samo odbicie było do przewidzenia. Przy inflacji powyżej celu, podwyżkach ceł wchodzących wkrótce w życie oraz gospodarce w dosyć dobrej kondycji, jest niemal zero szans na to, by Fed przed wrześniem zmienił stopy – ocenił Neil Birell, analityk z firmy Premier Miton Investors.