Prezes Santander BP mówi, co dalej z bankiem po wielkiej transakcji

Jak sprzedaż Santander BP wpływa na wyniki banku

– Chciałem podkreślić, że proces zmiany akcjonariusza nie ma wpływu na nasze bieżące działania biznesowe – zauważył też prezes. – Potwierdzają to nasze wyniki. Kontynuujemy naszą strategię z tą samą kadrą i z tą samą misją pomagania naszym klientom w rozwoju – zaznaczył Michał Gajewski.

Władze Santander BP przyznały za to, że pewien wpływ na wyniki ma druga transakcja związana ze zmianą własnościową w ramach grupy, czyli sprzedaż 60 proc. akcji Santander Consumer Bank (które posiadał polski bank), do hiszpańskiej grupy Santander. Mówiąc w uproszczeniu, w sprawozdaniu półrocznym dane dotyczące Santander Consumer Bank są prezentowane jako tzw. działalność zaniechana, a liczby odnoszące się do Santander Bank Polska – jako działalność kontynuowana.

Jakie zyski osiągnął Santander BP

Jeśli chodzi o wyniki w II kwartale 2025 r., to były one rzeczywiście dosyć dobre. Grupa Santander Bank Polska osiągnęła w tym okresie 1,02 mld zł zysku, czyli o 28 proc. więcej niż w I kwartale br., choć 41 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik netto okazał się o prawie 10 proc. wyższy niż oczekiwania analityków. W ankiecie „Parkietu” spodziewano się średnio ok. 940 mln zł na plusie.

W całym pierwszym półroczu zysk należny akcjonariuszom Santander BP z działalności kontynuowanej wyniósł 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku. Ale po uwzględnieniu podatku odroczonego z tytułu sprzedaży Santander Consumer Bank w wysokości 327 mln zł, raportowany zysk w pierwszej połowie roku wyniósł 2,7 mld zł (o 17 proc. więcej niż rok wcześniej).

Ile Santander BP zarobił na odsetkach

Dochody z tytułu odsetek w II kwartale wyniosły 3,18 mld zł i były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. W ujęciu rocznym wzrosły o 10 proc., a w ujęciu kwartalnym spadły o 12 proc. Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł w II kwartale br. 744 mln zł, co oznacza wzrost o 8 proc. rok do roku i brak zmian kwartał do kwartału.