Presja płac nie odpuszcza tak łatwo

9 proc. r./r. – o tyle w czerwcu urosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, według poniedziałkowych danych GUS. Odczyt był wyższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Parkietu” (8,5 proc.) oraz wyniku z maja (8,4 proc.). W ujęciu nominalnym przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8881,84 zł, o niespełna 740 zł więcej niż rok temu.

Z danych GUS-u wynika, że najsilniej pensje urosły w czerwcu w sektorze górnictwa i wydobycia, o ponad 21 proc. rok do roku i 50 proc. względem maja. To efekt podwyżek i premii w branży. Analitycy PKO BP zauważyli, że dynamika płac po wyłączeniu górnictwa przyspieszyła nieco mniej – do 8,7 proc. r./r. z 8,5 proc. w maju.