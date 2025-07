Karuzela z przejęciami przyspieszyła

Od stycznia 2025 r. do końca maja 2025 r. wartość globalnych fuzji i przejęć wzrosła o 11 proc. rok do roku – wynika z danych Bain & Company. Jak wskazują eksperci, najlepiej przygotowane firmy już dziś analizują pośrednie i długofalowe skutki wprowadzonych ceł i zawirowań geopolitycznych, dostosowując do nich swoje strategie i plany transakcyjne. Na pierwszy plan wybijają się zawirowania z cłami. W kwietniu, kiedy napięcia się nasiliły, liczba i wartość transakcji rzeczywiście spadły. Jednak już w maju wartość transakcji ponownie wzrosła. To pokazuje, że wpływ ceł może być mniejszy niż skutki wcześniejszych kryzysów, takich jak pandemia czy nagły wzrost stóp procentowych.