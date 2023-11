Sytuacja na rynku pracy utrwali inflację

Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP wspierają naszą prognozę dalszego ożywienia gospodarczego, przy utrzymaniu presji inflacyjnej na podwyższonym poziomie – napisali ekonomiści z Santander Bank Polska, odnosząc się do cokwartalnego badania banku centralnego wśród firm niefinansowych.

Listopadowa odsłona SM NBP wskazuje, że przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu popytu na swoje towary i usługi zarówno w horyzoncie kwartału, jak i roku. To sprzyja zapotrzebowaniu firm na pracowników. Wskaźnik kwartalnych prognoz zatrudnienia – tzn. oczyszczona z wpływu czynników sezonowych różnica między odsetkiem firm, które planują zwiększyć zatrudnienie, a odsetkiem firm, które zamierzają je zmniejszyć – wzrósł w III kwartale drugi raz z rzędu, do niemal 20 pkt proc. z 16,7 pkt proc. w II kwartale (długookresowa średnia to 11,7 pkt proc.). Wskaźnik rocznych prognoz zatrudnienia zwiększył się do 24,5 z 22,0 pkt proc. w II kwartale br.