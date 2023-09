Zatrudnienie ostro w dół. Wzrost płac nie zwalnia

O tym, że rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji, świadczyć zdaje się szybki wzrost płac. W sierpniu, jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 11,9 proc. rok do roku po zwyżce o 10,4 proc. w lipcu. To wynik zgodny z oczekiwaniami ankietowanych przez „Parkiet” ekonomistów, którzy powszechnie wskazywali, że lipcowe wyhamowanie wzrostu płac było w dużej mierze efektem wysokiej bazy odniesienia: rok wcześniej za sprawą wypłat premii w górnictwie, energetyce i leśnictwie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw podskoczyło o niemal 16 proc. rok do roku.

Sierpniowy wynik oznacza, że wzrost płac powrócił do łagodnie opadającego trendu z pierwszej połowy roku (od stycznia do czerwca wynagrodzenia rosły średnio w tempie 12,7 proc. rok do roku). Za sprawą spadku inflacji do 10,1 proc. rok do roku, wyraźnie podskoczyła jednak realna dynamika płac. Siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia zwiększyła się w sierpniu o około 1,7 proc. rok do roku, najbardziej od lutego 2022 r.

- Wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym, biorąc pod uwagę przewidywane dalsze schodzenie na niższe poziomy inflacji w najbliższych miesiącach, najprawdopodobniej nie tylko będzie się utrzymywał, ale wręcz wyraźnie przyspieszał. Docelowo powinno to przekładać się na przyspieszającą konsumpcję gospodarstw domowych – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomista Banku Pocztowego.

Póki co poprawa siły nabywczej dochodów, przy rekordowo niskim bezrobociu, przekłada się na coraz lepsze nastroje konsumentów. Jak podał w środę GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który odzwierciedla oceny i oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące ich sytuacji finansowej oraz stanu gospodarki, a także ich skłonność do dokonywania ważnych zakupów, wzrósł we wrześniu do najwyższego od października 2021 r. poziomu -20,3 pkt z -22,3 pkt w sierpniu.