Michał Stajniak, analityk XTB
Sytuacja ta powinna wystarczyć do tego, aby Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na cięcie stóp procentowych we wrześniu. Czy jednak na pewno? Prezydent Polski Karol Nawrocki zdecydował się na weto tzw. ustawy wiatrakowej, której częścią był zapis dotyczący mrożenia cen energii. Wcześniej prof. Glapiński na konferencjach wielokrotnie podkreślał, że ceny energii będą kluczowe do podejmowania decyzji o stopach. Czy szykuje nam się w takim razie kolejny okres oczekiwania na niższe stopy? Niekoniecznie.
Ceny dla gospodarstw domowych pozostają zamrożone do końca września, co oznacza, że dwa najbliższe odczyty inflacyjne nie powinny przynieść drastycznego odbicia. Co więcej, prezydent ma zamiar złożyć własny projekt dotyczący mrożenia cen, który ma być gotowy do podpisu pod koniec września. Co jest obecnie jednak najważniejsze, warunki rynkowe pozostają obecnie bardzo korzystne. Ceny na giełdach są wyraźnie niższe od obecnie mrożonej ceny. Kontrakt całodobowy na jedną MWh to obecnie mniej niż 350 zł, natomiast godzinowe stawki w godzinach szczytu niewiele przekraczają poziom 400 zł. Oczywiście, na cenę dostarczonej energii do gospodarstw składa się jeszcze kilka innych czynników, ale ten kluczowy, czyli sama energia elektryczna na rynku hurtowym to największa część ostatecznej ceny.
Projekcja NBP wskazuje na odbicie inflacji w IV kwartale do 3,6 proc., ale większość analityków wskazuje, że jest to jednak mało prawdopodobne. Wobec tego wydaje się, że NBP nie ma większych powodów do obaw i przy obecnie sprzyjających warunkach nie tylko może zdecydować się na cięcie we wrześniu, ale może zdecydować się na kolejne do końca tego roku.
Wieczór otwarcia popularnych targów gier Gamescom w niemieckiej Kolonii obfitował w wiele materiałów i zapowiedzi ze strony polskich deweloperów gier.
Sesja czwartkowa na rynku warszawskim skończyła się mocnymi wzrostami najważniejszych indeksów.
WIG20 znów pokazał moc. Zyskał na wartości 1,3 proc. i był jednym z najmocniejszych indeksów w Europie w czwartek.
Podczas czwartkowej sesji globalne nastroje na rynkach akcji są raczej słabe, a większość indeksów giełdowych w Europie i Stanach Zjednoczonych kończy dzień na minusie. Inwestorzy przyjmują postawę wyczekującą przed rozpoczynającym się jutro sympozjum w Jackson Hole, które tradycyjnie dostarcza wskazówek co do kierunku polityki pieniężnej w USA.
W środę spółki technologiczne dalej znajdowały się pod presją i Nasdaq zakończył handel na 0.6% minusie, podczas gdy spółki przemysłowe były nieco nad kreską.
Wyniki spółek, w tym m.in. Orlenu, zdominowały początek handlu na GPW. WIG20 o poranku był na nieznacznym minusie.